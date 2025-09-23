Juanma Moreno reivindica el diálogo social y la «vía andaluza» frente a la polarización

Juanma Moreno ha vuelto hacer una reivindicación de lo que llama 'vía andaluza' frente a la polarización que ha colonizado la vida política nacional, en ... la que, aseguró, se levantan muros entre personas que tienen diferentes opiniones políticas.

«Somos conscientes de que escuchando y hablando, muchas veces desde el ángulo de visión de un adversario se encuentran soluciones a los problemas», afirmó. En su opinión, tanto en España como en el resto del mundo impera un fenómeno de polarización absoluta. «Algunos dirigentes se han empeñado en construir muros», lamentó.

Según el presidente de la Junta, esa apuesta de su gobierno por tender puentes entre los diferentes sectores ha llevado a que en Andalucía exista un diálogo social fructífero que ha permitido que la comunidad presente tasas de crecimiento económico superiores a la media de España.

Insultos

«A veces me insultan en el Parlamento porque llego a acuerdos con todas las organizaciones sindicales, pero es que mi obligación es llegar a acuerdos con las organizaciones sindicales», dijo Moreno, que preguntó quién invertiría en una comunidad turbulenta donde proliferan los conflictos sindicales y laborales.

«Tienes que dialogar de manera razonada, sensata y llegar a acuerdos siempre que sea posible, en este caso con los agentes sociales como lo hemos hecho a largo y ancho de estos casi seis años y medio que llevamos como gobierno de Andalucía», afirmó.

Del mismo modo defendió que su gobierno trabaje para facilitar que vengan empresas a Andalucía, ya que las empresas son las que generan riqueza y empleo y hacen avanzar a la sociedad. «También me insultan por eso», lamentó.