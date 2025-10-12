Juanma Moreno reivindica en el día de la Fiesta Nacional «la España serena que se entiende» y «construye un futuro mejor»

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha reivindicado con ocasión de la Fiesta Nacional que se celebra este domingo, 12 de octubre, « ... la España serena que se entiende, la que construye un futuro mejor con el empuje de todos».

Así lo ha trasladado el presidente andaluz en un apunte en su cuenta en la red social 'X', recogido por Europa Press, que viene acompañado de un vídeo de unos 35 segundos de duración que reivindica el Descubrimiento de América en 1492 y subraya que España es «un gran país», antes de concluir con una felicitación por el Día de la Hispanidad que también se conmemora en esta jornada.

🇪🇦 Es #12Octubre y como cada año celebramos todo lo que nos une como españoles.



Reivindico la España serena que se entiende, la que construye un futuro mejor con el empuje de todos.



Las mejores cosas las hemos logrado juntos.



¡Feliz #DíaDeLaHispanidad! pic.twitter.com/gRZ4fqWxTp — Juanma Moreno (@JuanMa_Moreno) October 12, 2025

En su comentario, Juanma Moreno, que este domingo asiste en Madrid a los actos de celebración de la Fiesta Nacional presididos por los Reyes de España, Felipe VI y doña Letizia, subraya que, «como cada año», en este 12 de octubre «celebramos todo lo que nos une como españoles».

«Reivindico la España serena que se entiende, la que construye un futuro mejor con el empuje de todos», añade el presidente andaluz para subrayar a continuación que «las mejores cosas las hemos logrado juntos», y concluir su mensaje con una felicitación por el Día de la Hispanidad entre signos de exclamación.