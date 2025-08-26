Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, durante su visita institucional a Archidona junto al alcalde. SUR

Juanma Moreno exige «igualdad» en el reparto de menores migrantes: Andalucía acogerá entre 600 y 800

El máximo responsable del Gobierno andaluz critica que otras comunidades como País Vasco o Cataluña apenas asumen plazas, además reclama penas más duras contra los pirómanos y mayor transparencia sobre el futuro de la verja con Gibraltar

Julio J. Portabales

Julio J. Portabales

Archidona

Martes, 26 de agosto 2025, 16:55

La visita del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, a la localidad malagueña de Archidona este martes estuvo marcada por asuntos de interés ... general, aunque uno de los más relevantes fue el reparto de menores migrantes no acompañados que prepara el Gobierno central entre las comunidades autónomas. Sobre esta cuestión, el dirigente andaluz reclamó un reparto «igualitario» y denunció que a Andalucía le corresponderá acoger entre 600 y 800 jóvenes en el nuevo sistema. A su juicio, se trata de una cifra desproporcionada que vuelve a situar a la comunidad en una posición de desigualdad frente a otros territorios. «Somos frontera sur de Europa y no se nos reconoce como tal. Andalucía no puede cargar sola con esta responsabilidad», advirtió.

