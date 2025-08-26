Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

La ministra portavoz, Pilar Alegría. Efe

El Gobierno aprueba el decreto para iniciar el reparto de menores migrantes desde Canarias

Tras su publicación en el BOE, se prevé que este mismo jueves comiencen los primeros traslados hacia la Península

María Eugenia Alonso

María Eugenia Alonso

Madrid

Martes, 26 de agosto 2025, 14:35

El Gobierno ha activado este martes el último paso para que miles de menores migrantes que se encuentran en Canarias y Ceuta empiecen a ser ... distribuidos entre las demás comunidades autónomas. El Consejo de Ministros ha aprobado el real decreto que fija la capacidad de acogida de cada región y con ello la dimensión del sistema de acogida de todo el país. «Se trata de un paso importantísimo para garantizar los derechos de la infancia migrante. Estamos hablando de niños y niñas que vienen solos a nuestro país y a los que tenemos la obligación de darles una acogida digna, solidaria y humanitaria», ha afirmado la portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría.

