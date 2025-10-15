Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Antonio Sanz jura su nuevo cargo en la presencia del presidente de la Junta. Francisco J. Olmo / Europa Press
Política andaluza

Juanma Moreno: «No hemos conseguido reconstruir la sanidad como queríamos hacerlo»

El presidente de la Junta reconoce las carencias del sistema de salud y adelanta que se le destinarán 16.000 millones en los próximos presupuestos

Héctor Barbotta

Héctor Barbotta

Sevilla

Miércoles, 15 de octubre 2025, 19:56

Comenta

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, aprovechó el acto de toma de posesión de los consejeros Antonio Sanz y Carolina España en sus nuevas ... responsabilidades para reconocer que el sistema sanitario andaluz presenta aún carencias a pesar del esfuerzo inversor realizado por su administración. «No hemos conseguido reconstruir la sanidad como queríamos hacerlo», admitió.

