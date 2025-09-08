Juanma Moreno asegura que Sánchez y Vox se alimentan mutuamente
El presidenta de la Junta advierte de que la polarización quita espacio a quienes impulsan políticas moderadas
Sevilla
Lunes, 8 de septiembre 2025, 14:33
El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha reconocido este lunes por primera vez que la actual situación de polarización que vive la política española ... perjudica a quienes ocupan espacio templados y favorece a quienes se mueven en los extremos. «Creo que Vox alimenta a Sánchez y Sánchez alimenta a Vox», afirmó.
Moreno respondió con ese argumento al ser preguntado sobre las últimas encuestas, que a nivel nacional detectan un fortalecimiento electoral de Vox y un retroceso del Partido Popular.
El presidente de la Junta recordó que hay una tendencia en todo el mundo de auge de partidos similares a Vox, pero en el caso de España subrayó que también contribuye muchísimo «la polarización que Sánchez ha creado».
En su opinión, la estrategia política impulsada por el presidente del Gobierno empuja a una polarización «entre lo blanco o lo negro» en la que Vox sale ganando. «Ahí es donde las personas que tenemos matices, los proyectos centrales, los proyectos moderados, tenemos evidentemente menos espacio, si al final al ciudadano se lo lleva o al blanco o al negro, los que estamos en los grises nos quedamos lógicamente más reducidos».
No obstante, recordó que mayoritariamente las encuestas dicen que si hubiera elecciones el PP y Núñez Feijóo las ganarían y esa es la razón principal por las que el presidente del Gobierno no las convoca.
Desde una óptica diametralmente opuesta, el socialista Mario Jiménez advirtió a Moreno de que la extrema derecha «lo está devorando por los pies». «Que no le extrañe al PP que la extrema derecha lo esté devorando por los pies, porque le abrió la puerta a un monstruo y el monstruo lo está devorando», afirmó.
