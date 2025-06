Juanma Moreno aboga en la ponencia política del PP por una regeneración democrática

España necesita de una regeneración democrática que permita desandar el camino de degradación institucional que se ha padecido durante los gobiernos de Pedro Sánchez. Éste ... es el eje sobre el que gira el apartado institucional de la ponencia política que se debatirá en el XXI congreso nacional del PP, que se celebrará en Madrid durante el primer fin de semana de julio, y cuya redacción ha estado a cargo del presidente de la Junta y del PP de Andalucía, Juanma Moreno.

El presidente presentó este martes en Sevilla este documento junto a los otros tres encargados de su redacción: el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco; la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, y la eurodiputada Alma Ezcurra.

Según Moreno, la calidad democrática y la convivencia se han degradado durante estos siete años como nunca antes en España. «Estamos viviendo episodios que nunca pensamos que íbamos a vivir», dijo el presidente andaluz, que señaló que el respeto a las instituciones del Estado de Derecho ni siquiera debería ser necesario que figurara escrito en una ponencia. Resaltó en ese sentido que las instituciones son fundamentales en el equilibrio de la democracia y merecen ser respetadas, amparadas y protegidas, algo que en su opinión no ha sucedido durante estos años.

Brecha social

El presidente andaluz hizo hincapié en la brecha social a su juicio alentada por Pedro Sánchez y a la necesidad de que la moderación y la convivencia le ganen la partida a una crispación. «Una crispación potenciada desde el poder para dividir a los españoles, para marcar una línea entre unos españoles que son los buenos y otros españoles que son los malos, que no pueden interactuar entre ellos, que no pueden dialogar, que no pueden encontrarse entre ellos; es un modelo con el que estamos en contra», afirmó.

Moreno reivindicó en ese sentido el modelo de la Transición, que permitió que españoles que opinaban de manera distinta buscaran puntos de acuerdo que permitieran avanzar. «Todo eso ha sido destruido, demolido, reventado por el sanchismo», lamentó.

Tras reivindicar el Estado de las Autonomías y apuntar que la mayor parte de los países más desarrollados del mundo tienen modelos políticos descentralizados, señaló la necesidad de reconstruir la unidad entre los españoles. «Un español puede pensar lo que le dé la gana, pero el hecho de que pensemos de manera distinta o que tengamos un modelo de sociedad diferente no nos hacen enemigos, como han intentado hacernos desde el gobierno -subrayó-, podemos discrepar, podemos confrontar, pero una cosa es confrontar las ideas y otra cosa es polarizar, como se ha hecho de manera claramente interesada en términos electorales».

Bochorno

Tras reivindicar la figura del presidente nacional de su Partido, Alberto Núñez Feijóo, Moreno insistió en que España no merece un gobierno cercado por la corrupción e integrado dirigente que «hacen afirmaciones que nos abochornan a todos», en referencia a las escuchas difundidas de conversaciones de Santos Cerdá, José Luis Ábalos y Koldo García. «Yo me pregunto, las compañeras de esos señores, cuando han escuchado hablar de las mujeres de esa forma y el mercadeo sobre las mujeres, no tienen nada que decir», dijo Moreno, que cuestionó cómo puede ser que en un partido que se identifica como feminista no haya ninguna mujer que haya dicho que eso es insoportable, y apuntó directamente contra la número dos de la Ejecutiva federal socialista y secretaria general del PSOE de Andalucía, María Jesús Montero.

Según Moreno, las sociedades que más progresan y registran mayor desarrollo económico y social son aquellas donde más se combate la corrupción y adelantó que una de las propuestas que incluye la ponencia política es la prohibición de aplicar indultos no solamente a condenados por terrorismo, sino también por delitos de corrupción. Se evitará así, afirmó, «que se vuelva a producir esa imagen de señores que tienen que pagar por una causa y que desgraciadamente han salido de la cárcel simplemente por la decisión política de un solo señor y porque a ese señor le beneficia esa decisión como parte de la contrapartida de la negociación para mantenerse en el poder».

En ello fundamentó la afirmación de que el sanchismo ha sometido a España a una etapa inédita de deterioro democrático y de colonización de las instituciones. Por ese motivo, afirmó, en la ponencia también se refleja la necesidad devolver a España la normalidad democrática, por lo que se revertirán las medidas adoptadas por el Gobierno en el sentido de «colonizar» las instituciones judiciales. «Nuestro compromiso en esta ponencia también es firme y es revertir esa colonización progresiva, planificada, del sanchismo, a la justicia y poner fin a esa utilización partidista de los tribunales, los jueces y también de los fiscales», anunció.