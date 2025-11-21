Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Javier Aureliano García renuncia como presidente de la Diputación de Almería tras su arresto por el 'caso Mascarillas'

La operación investiga el presunto cobro de 'mordidas' a través de contratos irregularesefectuados a través de la institución provincial

EP

Viernes, 21 de noviembre 2025, 11:04

Comenta

Javier Aureliano García Molina ha presentado su renuncia como presidente de la Diputación de Almería de forma oficial este viernes por la mañana, después de ... que el Juzgado de Instrucción número 1 de Almería acordase este pasado jueves su puesta en libertad con medidas cautelares tras prestar declaración judicial en la segunda fase del 'caso 'Mascarillas', que investiga el presunto cobro de 'mordidas' a través de contratos irregulares efectuados a través de la institución provincial.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Málaga inicia hoy el trámite de la nueva tasa de basura: 129 euros pagará de media cada vivienda
  2. 2 Hallan un cadáver en estado de descomposición en un trastero de Huelin, debajo de una estantería
  3. 3 Nuevo giro del tiempo: Andalucía espera más lluvias la próxima semana
  4. 4

    El Supremo condena al fiscal general por revelación de secretos y le inhabilita dos años
  5. 5

    La Iglesia se abre a cambiar las fechas de la Semana Santa para hacerlas coincidir con las confesiones ortodoxas
  6. 6

    Los radares que multan por saltarse un semáforo en rojo cazan a 1.500 conductores el primer mes en Málaga
  7. 7 Detienen al caravanista herido de bala junto al Martín Carpena: todo apunta a un disparo accidental
  8. 8

    Fiebre por los hoteles en los barrios de Málaga: tramitan dos nuevos proyectos
  9. 9

    Las claves de un fallo que le expulsa de la carrera fiscal
  10. 10 Chocolate con castañas, fiesta del pan duro y otros planes para este fin de semana en Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Javier Aureliano García renuncia como presidente de la Diputación de Almería tras su arresto por el 'caso Mascarillas'

Javier Aureliano García renuncia como presidente de la Diputación de Almería tras su arresto por el &#039;caso Mascarillas&#039;