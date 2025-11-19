Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

La UCO detiene por presuntas 'mordidas' al presidente y al vicepresidente de la Diputación de Almería

La Guardia Civil practica decena de registros en sedes de la entidad, viviendas, empresas y el Ayuntamiento de Fines, cuyo alcalde está entre los siete arrestados

ALICIA AMATE

almería.

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 01:00

La Diputación Provincial de Almería volvió ayer a ser objeto de registro por parte de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil como ... parte de una investigación que deja, de inicio, siete personas detenidas. Hace cuatro años, estos agentes 'entraron' en la sede de la institución provincial en busca de indicios sobre 'mordidas' en la compra de mascarillas en 2020, al inicio de la pandemia de la covid-19. En esta ocasión, los cargos públicos arrestados fueron su presidente, Javier Aureliano García, y su vicepresidente, Fernando Giménez. En este mismo operativo también fue detenido ayer el alcalde de Fines, Rodrigo Sánchez.

