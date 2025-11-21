En libertad con medidas cautelares los cinco detenidos por el 'caso Mascarillas' en Almería

El juez ha decretado la puesta en libertad con cargos del presidente de la Diputación Provincial de Almería, Javier Aureliano García (PP), así como para ... los otros cuatro detenidos en la segunda fase del Caso Mascarillas, tras haber prestado declaración ayer por presuntos delitos de cohecho, malversación y blanqueo de capitales en las contrataciones de la institución supramunicipal que investiga la Unidad Central Operativa (UCO).

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) detalló en un escrito la puesta en libertad de los cinco arrestados tras haber pasado a disposición judicial por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el marco de la investigación por las presuntas irregularidades cometidas en contratos públicos de la Diputación de Almería y del Ayuntamiento de Fines. La medida llega al no apreciar riesgo de fuga ni destrucción de pruebas de los cinco detenidos, que abandonaron ayer el juzgado en torno a las 15.50 horas tras haber testificado desde las 12.30 horas, aunque contestaron únicamente a las preguntas formuladas por sus letrados y la única acusación que solicitó su ingreso en prisión fue la del PSOE.

En esta línea, tanto la Fiscalía, que no solicitó el ingreso en prisión, como sus defensas, pidieron la puesta en libertad, que fue finalmente acordada por el Juez de Adscripción Territorial (JAT) que asume por el momento la instrucción.

Como medidas cautelares, Javier Aureliano García, Fernando Giménez, Rodrigo Sánchez, su hijo y un técnico de la institución provincial tendrán que comparecer en sede judicial los días 1 y 15 de cada mes, además de obligarles a entregar sus pasaportes y prohibirles salir del territorio nacional.

Hasta ahora, el número de investigados en esta segunda fase del Caso Mascarillas asciende a 17, según informó en un comunicado el TSJA, y la mayoría de ellos habrían quedado en libertad por decisión de los investigadores de la Guardia Civil, aunque también tendrán que comparecer en el juzgado cuando sean citados.

En los próximos días, está previsto que las declaraciones continúen con los otros investigados en esta misma causa, entre quienes se encuentra el exvicepresidente tercero de la Diputación de Almería, Óscar Liria, detenido hace cuatro años por las presuntas 'mordidas' en la compra de material sanitario durante la pandemia de covid-19, que se sitúan en el inicio de esta causa.

Desde el martes, que los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil detuvieron al presidente de la Diputación Provincial de Almería, Javier Aureliano García, se habría mostrado colaborador tanto con los investigadores como con la Justicia. Su abogado, Joaquín Monterreal, habló tras la toma de declaraciones a las puertas de la Ciudad de la Justicia y aseguró a los medios de comunicación que aclaró «todas las cuestiones pendientes».

El abogado apuntó que Javier García colaboró «en todo», aunque quedó en libertad con cargos dentro de la causa. El presidente de la Diputación Provincial «no ha ocultado nada, ha facilitado toda la documentación que había en su despacho» y, además, está con «la tranquilidad de tener la documentación y todo en regla», como «así se ha acreditado», detalló el letrado.

En torno a las 12.30 horas, se sentó ante el juez y su intervención fue «muy rápida». En cuestión de cinco minutos, quedó «todo muy claro». Pese a la colaboración de su cliente con la UCO y la Justicia, admitió que la declaración del expresidente del Partido Popular en la provincia se ha visto limitada a «las preguntas» de su abogado y esclareció «las cuestiones planteadas».

«En estos seis años no había sido llamado nunca y era el momento de prestar declaración», subrayó Monterreal, que continuó aseverando que fue una «declaración muy rápida» porque «en cinco minutos ha quedado todo explicado y solventado», recalcó.

El abogado almeriense matizó sobre los delitos investigados de cohecho, malversación de caudales públicos y blanqueo de capitales que el patrimonio de su defendido es «absolutamente transparente» y «todos y cada uno de los ingresos están perfectamente acreditados y declarados a la Hacienda Pública. Habría sido fácil comprobarlo mirando las declaraciones de renta, patrimonio y registros públicos notariales».

Con ello, insistió en que, durante toda su etapa como presidente de la Diputación, García «no ha tenido ningún problema, pese a saber que se estaba investigando» este caso. «No es plato de gusto para nadie», agregó en relación al arresto al que fue sometido durante 48 horas.

Lamentó que una cuestión que, según considera, podría haberse solventado «con una aportación de documentación» en «cinco minutos» haya derivado en esta intervención policial; si bien, señaló también la complejidad de una investigación «larga y compleja» que se remonta ya a 2016, cuando la Diputación estaba presidida por Gabriel Amat.

A su lado, el abogado del vicepresidente de la Diputación de Almería, Basilio Casanueva, también dio cuenta de la colaboración mostrada por Fernando Giménez en el marco de las actuaciones, en las que ya se encontraba como investigado a raíz de la primera fase del 'Caso Mascarillas' que se produjo en junio de 2021 tras el presunto contrato de más de dos millones de euros para la adquisición de material sanitario en pandemia.

«Ha estado entero, ha declarado todo lo que ha sido necesario, y ha salido perfectamente ordenado y con ganas de ver a su familia, que era lo que más le importaba», dijo su representante, valorando las «complejas» 48 horas de arresto que ha vivido de una causa «compleja» y con «muchos matices» que «habrá que analizar durante la instrucción», aunque «parte de ella se encuentra bajo secreto de sumario», zanjó.