El alcalde de Fines, Rodrigo Sánchez, fue el primero en abandonar la Ciudad de la Justicia. E. P.

En libertad con medidas cautelares los cinco detenidos por el 'caso Mascarillas' en Almería

El juez decide retirar el pasaporte a los investigados, a los que no aprecia riesgo de fuga ni destrucción de pruebas y tendrán que comparecer en el juzgado cada 15 días

NEREA ESCÁMEZ

almería.

Viernes, 21 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

El juez ha decretado la puesta en libertad con cargos del presidente de la Diputación Provincial de Almería, Javier Aureliano García (PP), así como para ... los otros cuatro detenidos en la segunda fase del Caso Mascarillas, tras haber prestado declaración ayer por presuntos delitos de cohecho, malversación y blanqueo de capitales en las contrataciones de la institución supramunicipal que investiga la Unidad Central Operativa (UCO).

