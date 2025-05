IU mantiene su «hoja de ruta» para la unidad de la izquierda con la integración de Podemos

José Luis Piedra Sábado, 17 de mayo 2025, 02:00 Comenta Compartir

Izquierda Unida mantiene su «hoja de ruta» para lograr la unidad de la izquierda con la integración de Podemos para las próximas convocatorias electorales, según avanzó ayer su coordinador federal, Antonio Maíllo.

El líder de IU apostó por propiciar «espacios unitarios en la izquierda» pese a la ausencia a última hora de la exministra de Igualdad y número dos de Podemos, Irene Montero, al acto que el pasado miércoles se celebró en Córdoba en homenaje al histórico líder de IU Julio Anguita, de cuyo fallecimiento se cumplió ayer cinco años.

Maíllo reiteró que «IU va a seguir con su hoja de ruta y no le va a quedar duda a la gente de izquierda que aspira a espacios comunes para la transformación real de la vida y el aumento de derechos de que vamos a estar en los espacios donde se apueste por esa unidad».

A su juicio, «en toda nuestra trayectoria IU ha atraído y ha estado en esos espacios a lo largo de la vida y es su propia realidad desde que surgió» y se recordó que «se cumplen 41 años del lanzamiento de Convocatoria por Andalucía inspirada por Julio Anguita, que inició ese camino».

Según Maíllo, «en esa trayectoria que nos ha caracterizado va a ser donde nos vamos a encontrar y con quienes quieran incorporarse y se puede compartir o no, pero indudablemente nadie duda de la voluntad de Izquierda Unida de establecer esa voluntad de unidad para resolver los problemas de la gente, como el reto de la vivienda».

En este sentido, aseguró que «de manera fragmentada no se puede resolver un problema tan grave como es el acceso a la vivienda, y si eso no se hace con un espíritu unitario, de sumar todos los esfuerzos para un cambio de política, no se hace de otra forma, por lo que la aspiración modesta, humilde, pero ambiciosa de contribuir a espacios unitarios para resolver los problemas es fundamental».