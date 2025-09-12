Investigan más muertes de aves junto al Guadalquivir en Córdoba

La gripe aviar detectada en Andalucía ha hecho saltar las alarmas de la Administración autonómica que tiene ya activados los protocolos de prevención en los ... focos que se han localizado hasta el momento. Ayer la preocupación se centró en Sevilla y Córdoba por la aparición de más aves muertes. En el caso de Córdoba, personal de la Junta de Andalucía investiga el hallazgo de varios cadáveres de especies de aves en una zona cercana al río Guadalquivir a su paso por la capital.

Según el Gobierno andaluz regional, se han desplazado al lugar agentes de Medio Ambiente y técnicos de la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía (Amaya) y hasta el momento no se ha podido confirmar si se trata de nuevos casos de esta gripe avícola.

El Ayuntamiento de Sevilla ha decretado el cierre preventivo del histórico Parque de María Luisa tras la aparición de cinco patos muertos en aplicación del protocolo preventivo, tras detectarse un foco de gripe aviar en el Parque del Tamarguillo de la capital andaluza, con casi 80 aves muertas.

La consejera de Salud y Consumo de la Junta, Rocío Hernández, llamó a la calma y aseguró ayer en el Parlamento andaluz que es «muy improbable» que la gripe aviar se transmita a humanos,