Investigan como intento de crimen machista el fuego en una casa de Roquetas

La Guardia Civil investiga como un intento de homicidio en el ámbito de la violencia de género el incendio de una vivienda durante el ... pasado martes en Roquetas de Mar (Almería), en el que un hombre y su pareja sentimental, ambos de casi 60 años, resultaron heridos por las llamas.

Fuentes de la investigación recogen que los primeros indicios apuntan a que podría ser intencionado y habría sido provocado por el hombre, quien sufre heridas graves, mientras que la mujer, también fue hospitalizada con heridas leves, pero ya ha sido dada de alta.

El subdelegado de Gobierno en Almería, José María Martín, ha señalado que las primeras pruebas apuntan a un posible caso de violencia de género en el que, afortunadamente, la mujer solo quedó herida con carácter leve.