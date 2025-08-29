Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La actual portavoz parlamentaria de la coalición Por Andalucía, Inmaculada Nieto. E. P.

Inmaculada Nieto no prevé repetir como candidata de la coalición Por Andalucía

La actual portavoz parlamentaria cree que «no es lo razonable» y ve una nueva etapa con «cambios» en la alianza andaluza de izquierdas

José Luis Piedra

José Luis Piedra

Viernes, 29 de agosto 2025, 02:00

La portavoz parlamentaria de Por Andalucía y representante de Izquierda Unida, Inmaculada Nieto, no prevé repetir como candidata a la Presidencia de la Junta ... por la coalición de izquierdas en las próximas elecciones andaluzas, previstas en un principio para junio del próximo año si no hay un adelanto.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Crimen de Capuchinos: el supuesto autor afirma que se citó con la víctima por mensajes tras el encontronazo en la Feria
  2. 2 Buscan a un niño de tres años desaparecido en Marbella desde julio
  3. 3

    La venta de una vivienda turística en Andalucía incluye también el permiso para su alquiler vacacional
  4. 4 Un fallecido y cuatro mujeres heridas en una colisión frontal entre dos turismos en La Viñuela
  5. 5 Luto en Periana por la muerte de Óscar, el vecino fallecido en el siniestro de tráfico en La Viñuela
  6. 6 El doble drama de una mujer sin hogar y custodiada por la policía en Málaga por riesgo extremo de violencia de género
  7. 7 Detenida una menor por agredir con arma blanca a una joven de 18 años en Fuengirola
  8. 8 Aviso amarillo por fuerte viento y olas en todas las playas de Málaga
  9. 9 Velas, bocatas y música para despedir agosto en Málaga
  10. 10

    El increíble proyecto de demolición de la Alcazaba de Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Inmaculada Nieto no prevé repetir como candidata de la coalición Por Andalucía

Inmaculada Nieto no prevé repetir como candidata de la coalición Por Andalucía