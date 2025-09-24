Inmaculada Nieto confirma que no repetirá como candidata de Por Andalucía en las próximas elecciones

La actual portavoz parlamentaria de Por Andalucía, Inmaculada Nieto, ha confirmado hoy que no será la candidata de la confluencia de izquierdas y no estará ... en la carrera para liderar esta lista en las elecciones andaluzas previstas para el próximo año.

Inmaculada Nieto, que ya avanzó este verano que no aspiraría a repetir como candidata de Por Andalucía a la Presidencia de la Junta, ha asegurado que «no habrá problema alguno en encontrar a otra persona adecuada» dentro de las formaciones y colectivos que forman esta candidatura de izquierdas.

En su opinión, «en cuanto a los perfiles, hay muchos que pueden encarnar los valores que atesora la coalición, no va a ser en modo alguno un problema que elijamos a una persona adecuada para ello y a un equipo que le acompañe».

El hecho de anunciar que no estará en la carrera por liderar la coalición no será un obstáculos, a su juicio, «para seguir trabajando sin descanso para conformar el mejor proyecto político para presentar a la sociedad desde la izquierda», sostuvo

Sobre el futuro de la coalición Por Andalucía, la actual portavoz parlamentaria ha afirmado que «se está trabajando, en la mesa de partidos, acompasando nuestros tiempos y debates para configurar la candidatura y eso va a dar sus frutos,