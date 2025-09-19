Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Jorge Paradela en el encuentro con lo representantes de la gran indutria de Andalucía. SUR

Los incentivos de la Junta a la gran industria movilizan una inversión de 1.400 millones

Este apoyo a las cerca de 60 grandes empresas industriales ha impulsado 273 proyectos y ha generado más de 30.000 empleos ·

José Luis Piedra

José Luis Piedra

Sevilla

Viernes, 19 de septiembre 2025, 21:10

Los incentivos de la Junta de Andalucía a la gran industria han movilizado una inversión por valor de 1.400 millones de euros en la ... comunidad en lo que va de legislatura a través de 273 proyectos, según ha informado hoy el consejero de Industria, Energía y Minas, Jorge Paradela.

