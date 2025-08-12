Incendio en Tarifa: la Junta permite la vuelta selectiva de desalojados por el fuego, que sigue activo

El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha informado de que el incendio forestal ... que el lunes se inició en el paraje Sierra de la Plata en Tarifa (Cádiz) sigue activo pero que tras analizar la situación actual se va a permitir la vuelta selectiva de quienes tuvieron que ser desalojados este lunes.

En declaraciones a los medios desde el Puesto de Mando Avanzado ubicado en Zahara de los Atunes, el consejero ha explicado que hay desplegados más de 200 efectivos del Plan Infoca y de Bomberos de la provincia y que quedan «tres focos activos» en el flanco derecho del incendio forestal, el cual «sigue vivo y virulento».

El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta, Antonio Sanz, ha anunciado que se ha autorizado el regreso de más de 700 desalojados por el incendio forestal declarado ayer en Tarifa (Cádiz). Así, pueden volver a sus lugares de pernocta los huéspedes de los hoteles Meliá Zahara, Atlántico y Varadero y los desalojados de las urbanizaciones Costa Zahara 1 y 2, Jardines de Zahara, Atlanterra Playa, Atlanterra Costa y Atlanterra Sol, Mar de Plata, Almadraba y Bahía de la Playa. Desde las 10.30, efectivos de Guardia Civil y Policía Local acompañan a estas personas a sus respectivas residencias.

Por otra parte, no se autoriza de momento el regreso de los evacuados de la zona sur del flanco izquierdo del incendio (Atlanterra, Los Alemanes y hotel Cortijo).

Para atender a los evacuados, el municipio vecino de Zahara de los Atunes ha habilitado el salón multiusos del CEIP Miguel de Cervantes y la iglesia Nuestra Señora del Carmen, donde han pasado la noche unas 400 personas de los más de 1.500 que ayer tuvieron que abandonar sus alojamientos.

«Somos optimistas, pero a esto le queda y por tanto pedimos prudencia, responsabilidad y paciencia a los que, lamentablemente, por su seguridad, que es lo primero, no pueden todavía volver a sus casas», ha señalado el consejero.

Antonio Sanz ha agradecido la colaboración prestada por los ayuntamientos de Zahara, Tarifa y Barbate, además de Protección Civil y la ONG del chef José Andrés, que ha estado repartiendo alimentos a los desplazados, que han vivido una noche «tranquila y serena», según el consejero, quien ha destacado el comportamiento de los vecinos de Zahara y de los turistas que estaban en el lugar porque «su actitud ha vuelto a ser ejemplar».

«Su prudencia, su responsabilidad, su comprensión y su paciencia, el cómo han sabido entender que la seguridad es lo primero nos ha permitido que todo haya transcurrido tranquilo», ha aseverado.

En estos momentos se encuentran en el incendio diez medios aéreos de los Servicios de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía (Plan Infoca), que van a trabajar de forma «escalonada y progresiva» para garantizar que estén presente estos efectivos «durante todo el día».

La estrategia del incendio pasa por «seguir asegurando» con los trabajos operativos en tierra del Infoca toda la zona del flanco izquierdo, que está «prácticamente asegurada» tras trabajar en ella la pasada noche, pero del que queda «un pequeño trozo por asegurar», como ha detallado el consejero. Esta es precisamente la catalogada como «zona sur», donde se ha permitido la vuelta de una parte de los evacuados.

La actuación durante la noche ha sido «muy compleja» debido a la orografía del terrero que hacía «prácticamente imposible» el acceso por tierra de los bomberos. Así, el trabajo realizado por la maquinaria pesada ha permitido el avance de estos medios y con ello evitar que el incendio «pueda seguir extendiéndose».

Por contra, el consejero ha advertido que el flanco derecho «sigue activo», con tres focos activos y con llamas visibles, donde preocupa especialmente el «intenso» calor previsto para este martes. También ha puesto el foco en el viento de levante, que «puede ser creciendo» después de que ayer registrase rachas de hasta 50 kilómetros por hora.

Salvar las casas

Antonio Sanz ha confirmado que el trabajo de todos los medios desplegados «logró salvar las casas in extremis», estando «al límite de los límites» pero sin «ninguna casa que se viera gravemente afectada». «Ni siquiera se quemó ninguna casa y, por supuesto, seguimos sin ningún tipo de incidencia sanitaria que afecte a las personas y, por tanto, esas son las mejores noticias», ha valorado.

«Los profesionales, una vez más, han demostrado su compromiso y, desde luego, su preparación, pero sobre todo la coordinación y la cooperación que aquí se trabaja entre todos los operativos y entre todas las administraciones, que yo calificaría de ejemplar», ha manifestado Sanz, quien ha extendido su agradecimientos a todos los implicados.

El consejero también ha informado de que se ha registrado un incendio en un aparcamiento próximo a la playa en Los Caños de Meca, en Barbate, que tenía detrás «una importante masa forestal» y para el que han estado «a punto» de mandar medios aéreos pero que no ha hecho falta porque ese incendio «ha sido controlado de manera súper rápida».