El Gobierno rechaza el recurso de la promotora del hotel de El Algarrobico por la expropiación del suelo

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha desestimado el recurso de alzada interpuesto por Azata del Sol, promotora del hotel de ... El Algarrobico, en Carboneras (Almería), un recurso contra la resolución para proceder a la expropiación parcial de los suelos en los que se asienta la edificación del establecimiento turístico.

Según el Ministerio, el acuerdo por el que se declara la necesidad de ocupación de los terrenos para su expropiación así como la relación de bienes afectados de cara a su declaración pública ha sido confirmado en todos sus extremos.

El acuerdo adoptado por el Consejo de Ministros el pasado 11 de febrero supone la expropiación de solo la mitad de los 32.654 metros que ocupa el hotel enclavado en el sector ST-1, correspondiente a la zona de dominio público marítimo-terrestre, ya que la otra mitad se adentra en el espacio protegido del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar sobre el que es competente la Junta de Andalucía.

El Gobierno andaluz rechazó acudir a la vía expropiatoria como método para propiciar la demolición del inmueble e insistió en la necesidad de anular la licencia de obras concedida por el Ayuntamiento de Carboneras en 2003, una cuestión que depende del Consistorio.

La organización ecologista Greenpeace ha celebrado el rechazo del Gobierno central al recurso de la promotora Azata del Sol contra la expropiación parcial de los suelos que ocupa el hotel del paraje de El Algarrobico en Carboneras (Almería) y ha instado a la Junta de Andalucía que emule este proceso con los suelos que son de su competencia.

La responsable del Área de Campañas de Greenpeace, María José Caballero, afirmó que «sería un absurdo que sólo se derribe una parte, la Junta de Andalucía tiene que actuar ya en su parte tras 20 años de batallas judiciales ya que nos acerca un poco más al final del hotel aunque aunque todavía quedan meses para concluir el proceso».