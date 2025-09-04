Gobierno y oposición no «entienden» el rechazo de la Junta a la propuesta por beneficiar a Andalucía

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, solicitó ayer a Juanma Moreno que anteponga los intereses de la comunidad autónoma a cualquier interés ... partidario y aseguró «no entender que Moreno diga que no a una oferta que sin duda beneficia a Andalucía porque la condonación de 18.800 millones significaría mayor margen desde el punto de vista fiscal y de la prestación de servicios públicos».

Los partidos de la oposición también clamaron contra el rechazo de la Junta a esta iniciativa. La vicesecretaria general del PSOE-A, María Márquez, afirmó que Moreno «no se puede permitir rechazar un dinero que bueno para Andalucía y que no es suyo, que es de los andaluces, sería imperdonable».

Por su parte, la portavoz parlamentaria de Por Andalucía, Inmaculada Nieto, acusó al presidente de la Junta, Juanma Moreno, de estar protagonizando «un bochorno» con su oposición a la quita de deuda y lamentó que se ofrezca a liderar el frente común contra dicha iniciativa cuando beneficia a Andalucía.

Por último, el portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, consideró esta quita como una «buena idea» aunque la ve como un «pequeño parche que no soluciona todos los problemas», censurando la postura de rechazo de Moreno «por puro politiqueo».

Por último, el portavoz parlamentario de Vox, Manuel Gavira, rechazó la quita pero criticó a Moreno por haberla reclamado en el pasado, argumentando que «la deuda ni es buena para Andalucía ni para España, porque no se diluye ni se evapora y al final la pagaremos todos los españoles».