El Gobierno garantiza la firma del acuerdo sobre Gibraltar antes de final de año

El Gobierno de España garantizó ayer que el acuerdo entre la Unión Europea, España y Reino Unido sobre Gibraltar se firmará y ratificará antes ... de finales de este año y posiblemente durante este otoño.

Así lo aseguró el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, que mantuvo un encuentro con el alcalde del municipio gaditano de La Línea de La Concepción, Juan Franco, al que le confirmó que el calendario que estaba previsto para la consecución del acuerdo sigue vigente y adelante.

Juan Franco agradeció al ministro su trabajo para impulsar el acuerdo y mostró su esperanza en que se implementen cuanto antes las medidas que contempla el acuerdo, entre ellas la desaparición de la Verja que separa La Línea de La Concepción de Gibraltar.

El alcalde entregó al ministro el memorándum elaborado por su municipio para «hacerle ver los desafíos que tenemos por delante, las preocupaciones y las oportunidades que se atisban ante el nuevo escenario que se abre con el acuerdo», subrayó.