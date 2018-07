El funcionamiento de la Junta y el Parlamento en los ERE a través de 120 testigos

La jueza excluye a Viera de la pieza separada

La jueza María Núñez, instructora del 'caso ERE', ha acordado excluir al exconsejero de Empleo José Antonio Viera de la pieza separada sobre las ayudas de la Junta dadas a empresas del corcho propiedad del exalcalde socialista de Cazalla de la Sierra (Sevilla) Ángel Rodríguez de la Borbolla. En un auto del 18 de julio, al que ha tenido acceso Efe, la jueza estima así el recurso de la defensa de Viera al que se opusieron tanto la Fiscalía como el Gobierno andaluz. Núñez aplica el principio 'non bis in ídem' según el cual una persona no puede ser juzgada dos veces por los mismos hechos, al entender que Viera ya es procesado en la pieza política del 'caso ERE' sobre el «procedimiento específico» usado para dar las ayudas también por cada una de las subvenciones dadas en base a ese sistema.