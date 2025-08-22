Los forenses andaluces practicaron 4.645 autposias en 2024, de las que 834 resultaron suicidios

Los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses (Imlcf) de Andalucía practicaron el pasado año 4.645 autopsias que concluyeron que la mayoría de las ... muertes se debieron a causas naturales, mientras que solo en 834 casos se produjeron por suicidios en 50 por homicidios», según el balance de estos organismos dependientes de la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública,

Los forenses realizaron también 893 reconocimientos para esclarecer posibles delitos sexuales y los equipos psicosociales de estos institutos emitieron 2.257 informes solicitados por los juzgados de familia sobre custodia, regímenes de visitas y conflictos parentales.

El consejero andaluz de Justicia, José Antonio Nieto, resaltó la importante tarea que se relaiza desde los Institutos de Medicina Legal de Andalucía y afirmó que «se trata de una labor que mucho más allá del análisis 'post mortem', destacando su papel en casos de violencia de género, valoraciones psicosociales y atención a víctimas».

José Antonio Nieto destacó también que «los equipos forenses de Almería, Córdoba y Granada se desplazaron a Valencia para colaborar en la identificación de víctimas mortales de la DANA y todos ellos se ofrecieron voluntariamente en una muestra de solidaridad y compromiso profesional que hay que reconocer y agradecer».

Con respecto a la violencia de género y al apoyo de los menores, un papel destacado corresponde a las Unidades de Valoración Integral de Violencia de Género (Uvivg), que examinan a mujeres, menores y también a denunciados. Según el consejero, «estos equipos multidisciplinares, que están integrados por médicos forenses, psicólogos y trabajadores sociales, muchas veces apoyan y acompañan a las mujeres y los menores cuando declaran en las salas Gesell, especialmente equipadas para grabar testimonios con todas las garantías jurídicas, evitando la doble victimización».

Los laboratorios forenses han analizado muestras de cadáveres y personas vivas implicadas en delitos o accidentes para determinar consumo de alcohol o drogas. En cuanto a las muertes no naturales, las accidentales, en especial las de tráfico, superaron a los suicidios y homicidios. Desde 2016, los ciudadanos pueden solicitar a los IML valoraciones de daños por accidentes de tráfico con fines extrajudiciales, presentando la documentación a través de la sede electrónica de la Junta.

También, en noviembre de 2024 se firmó un convenio con el Servicio Andaluz de Salud (SAS) para evitar autopsias innecesarias en casos de muertes naturales sin indicios de criminalidad con el objetivo de entregar los restos mortales en el menor tiempo posible, en aras de una actuación más eficaz y humana.

Finalmente, la Consejería de Justicia, junto al Ministerio de Justicia, el TSJA y la Fiscalía Superior de Andalucía, ha firmado un protocolo para agilizar la inhumación de cadáveres no identificados o sin reclamar con la finalidad de optimizar los recursos de los organismos forenses, donde se custodian los cuerpos en cámaras frigoríficas, para que, una vez realizadas las diligencias, los jueces autoricen su enterramiento a cargo de los ayuntamientos.