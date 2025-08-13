Fallece ahogada una mujer de 70 años en una playa de Puerto Real

Una Mujer de 70 años ha fallecido ahogada en la playa de la Cachucha de la localidad gaditana de Puerto Real, según ha informado el ... 112, servicio de la Agencia de Emergencias de Andalucía adscrita a la Junta, que recibió varias llamadas de alertando de este suceso.

Los avisos trasladaron al servicio de emergencias que los presente en la play había sacado del agua a dos mujeres con síntomas de ahogamiento y a las que estaban realizando las técnicas de reanimación cardiopulmonar en el módulo de socorrismo de dicha playa.

El 112 activó al Centro de Emergencias Sanitarias 061, a la Policía Nacional y a la Policía Local, además de un equipo médico y una Dispositivo de Cuidados Críticos y Urgencias, pudiendo solo salvarle la via a una de las bañista que fue trasladado de urgencia al Hospital Puerta del Mar.

Segun el Ayuntamiento de Puerto Real, la fallecida se encontraba junto a la otra mujer, que era su hermana, por el espigón cuando resbaló y cayó al agua, lanzándose su acompañante para intentar socorrerla.

En lo que va del mes de agosto se han producido cinco muertes por ahogamiento, tres de ellos en piscinas, el de una niña de tres años en Alhaurín de la Torre (Málaga), de un niño en Encinas Reales (Córdoba) y hombre de 34 años murió en la localidad sevillana de Mairena del Alcor. Otro ahogamiento se produjo el pasado martes también en la provincia de Cádiz con la muerte de un varón en la playa de las Tres Piedras de Chipiona.