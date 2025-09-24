Las exportaciones andaluzas superan los 24.500 millones entre enero y julio

Las empresas de Andalucía mantienen su músculo exportador este año pese al ligero descenso registrado en los siete primeros meses del año, un 0,6% ... con respecto a este periodo del año anterior, sumando una ventas al exterior que alcanzan los 24.544 millones de euros.

Un factor destacado de este balance realizado por la agencia Andalucía Trade a partir de la Estadística de Comercio Exterior del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, es el mantenimiento del superávit de la balance comercial andaluza, con 891 millones, lo que contrasta con el déficit que presenta tanto la media de España, que se sitúa en los 29.122 millones de euros en negativo, como las otras dos comunidades del ranking exportador del país, como Cataluña, con un déficit de 8.238 millones, y Madrid, con 29.609 millones.

La leve caída del 0,6% en las exportaciones hasta julio se debe principalmente a las partidas relacionadas con los combustibles, que sufren la bajada de precio internacional del petróleo. Tal es así, que las exportaciones andaluzas no energéticas alcanzan el mejor registro de la serie histórica (desde 1995), 21.386 millones que suponen un 3,3% más que entre enero y julio de 2024.

Andalucía se consolida como la tercera comunidad autónoma más exportadora de España, con el 10,6% del total, presentando así un sector exportador saneado y con una tasa de cobertura positiva del 104%, 15 puntos por encima de la media nacional, que es del 89%. La comunidad logra reducir sus importaciones hasta julio por un valor de 23.653 millones, lo que supone una bajada del 3,1% con respecto a 2024, mientras que en la media de España las importaciones crecieron hasta un 5,4%.

El aceite de oliva sigue siendo el producto estrella de las exportaciones andaluzas con 2.343 millones, con un crecimiento de hasta un 48%, llegando a las 536.000 toneladas, cifra que refuerza su liderazgo mundial. Destaca también la subida exportadora de frutas y hortalizas, con un 6,8% y un 10,%, sumando más de 5.300 millones y situándose como el segundo capítulo en ventas.