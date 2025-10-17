Estados Unidos y Marruecos acaparan el interés de los exportadores andaluces

Los mercados de Estados Unidos y Marruecos acapararon el interés del sector exportador andaluz en la celebración en Sevilla de 'Andalucía Trade Global', el encuentro ... internacional organizado cada año por la Junta de Andalucía para fomentar la salida al exterior de las empresas de la comunidad. En la edición de este año, la vigésimo primera, las empresas participantes han mantenido más de 2.000 reuniones y se ha contado con la presencia de representantes de 75 países de la Red Andalucía Trade Internacional. En este encuentro internacional, impulsado por la agencia Andalucía Trade, la participación de las firmas andaluzas alcanzó una cifra récord de 708 compañías presentes, representadas por 1.380 profesionales con el objetivo de promover su proyección comercial en el exterior y buscar nuevos mercados para sus productos.

El director general Andalucía Trade, Antonio Castro, realizó un balance positivo de este encuentro y mostró su satisfacción por «la confianza empresarial en este evento para planificar su agenda de negocio de cara a 2026». Estados Unidos y Marruecos lideraron el interés empresarial andaluz para abrir sus negocios al exterior, seguido de otros países con gran potencial como Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Canadá y Japón.

EN CIFRAS Países Un total de 75 países han estado representados a través de empresas y organismos en este encuentro.

Empresas Más de 700 empresas estuvieron presentes en el evento representadas por 1.380 profesionales.

Reuniones Este foro ha propiciado el desarrollo de más de 2.000 contactos empresariales.

En concreto, EEUU fue el país con mayor número de reuniones solicitadas, con un total de 150, mientras que en el ámbito europeo destacaron especialmente Alemania y Reino Unido.

La presencia de nuevo países ha ido creciendo en los últimos años hasta llegar a los 75 participantes este año, lo que supone 12 más que la edición de 2022 y 27 más que en 2019. También se ha incrementado las entrevistas de negocio desarrolladas, ya que desde la última edición celebrada en Sevilla en 2023 estos encuentros han aumentado un 29,6 %, sumando 460 más, así como un 5 % más en la participación de empresas. Según subrayan desde Andalucía Trade, esta feria comercial internacional ha puesto a disposición de las empresas andaluzas los mejores elementos con los que planificar su actividad para el próximo ejercicio en los 75 países en los que presta servicios su red internacional, a través de sus 42 sedes en los cinco continentes.

Desde Andalucía Trade se considera «fundamental» este apoyo para avanzar en el objetivo de la diversificación geográfica de las exportaciones andaluzas, facilitando apoyo sobre el terreno a las empresas, algo especialmente importante ya que la gran mayoría del tejido empresarial andaluz son pymes y micropymes.

El encuentro sirvió de escenario a la consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social, Carolina España, para presentar la nueva línea de incentivos de Andalucía Trade, que tuvo lugar en un foro con la presencia de 400 profesionales, ante el que expuso el nuevo modelo de apoyo a la internacionalización de las empresas con un respaldo económico de 63,5 millones de euros para acciones e incentivos.