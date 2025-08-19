Dos nuevas muertes elevan a una decena los fallecidos por golpes de calor este verano en Andalucía

Dos nuevas muertes por golpes de calor en Sevilla y Córdoba elevan a un decena el número de personas que ha fallecido en lo que ... de verano en Andalucía por las altas temperaturas, segun informó la Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía con información facilitada por su Servicio de Vigilancia.

Los dos últimos casos se han registrado en la localidad sevillana de Cazalla de la Sierra, con el fallecimiento de un hombre de 53 años, y en el municipio codobés de Bélmez, donde perdió la vida una mujer de 75 años.

La otra víctima más reciente fue un hombre de 77 años que falleció por un golpe de calor el pasado domingo en el pueblo cordobés de La Rambla. En los dos últimos casos los fallecidos presentaban antecedentes personales que se consideraban factores de especial de riesgo, por lo que estaban englobados en el grupo de riesgo I de los que contempla el Protocolo Andaluz de Coordinación frente a los Efectos de las Temperaturas Excesivas sobre la Salud 2025.

El resto de fallecidos por golpes de calor fue un hombre 58 años de edad, en Córdoba, el pasado 22 de junio; un hombre de 75 años, en Córdoba, el pasado 2 de julio; un hombre de 86 años, en Almería (semana del 4 al 12 de julio); un hombre de 33 años, en Huelva (semana del 4 al 12 de julio); un hombre de 72 años en Córdoba (semana del 4 al 12 de julio); un hombre de 22 años, en Jaén (entre 13 de julio y 11 de agosto), una mujer 61 años, en Cádiz (entre 13 de julio y 11 de agosto).

Desde la activación del 'Protocolo sobre los Efectos en la Salud de las Temperaturas Excesivas' el pasado 16 de mayo, se han registrado 24 casos diagnosticados por golpes de calor, de los que 23 requirieron ingreso hospitalario.

Desde el inicio de la temporada y hasta el 14 de agosto, según los últimos datos disponibles, se han registrado 994 urgencias por patologías relacionadas con el calor, de las que 660 se atendieron en atención primaria y 334 en atención hospitalaria.

Según el sistema de monitorización de la mortalidad diaria por todas las causas (MoMo), aplicación desarrollada en el marco del «Plan de acciones preventivas contra los efectos de las temperaturas excesivas», coordinado por el Ministerio de Sanidad y que realiza estimaciones de excesos de mortalidad por todas las causas y atribuibles a un exceso o defecto de la temperatura, las muertes observadas atribuibles a este efecto en España son 2.635.