Juanma Moreno anuncia la dimisión de la consejera de Salud por los cribados de cáncer de mama

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha comparecido esta tarde por la crisis sobre los cribados de cáncer de mama. En una ... intervención desde el Palacio de San Telmo de Sevilla, Moreno ha anunciado que ha aceptado la dimisión de la consejera de Salud y Consumo, Rocío Hernández.

Moreno también ha detallado algunas medidas del plan de choque de la Junta. Esta misma mañana, la portavoz de la Junta, Carolina España anunció un plan de choque: para el 30 de noviembre todas las pruebas complementarias, pendientes de realizar a las mujeres cuyas primeras mamografías dieron resultados no concluyentes, tendrán que estar realizadas.

En total, hay unas 2.000 pacientes en esa situación a las que no se informó que debían someterse a nuevas pruebas. La Junta investiga los motivos por los que se produjo ese fallo. Un 90 por ciento de estos casos se concentra en el hospital sevillano Virgen del Rocío, mientras el 10 por ciento restante se ha producido en Málaga y en la localidad gaditana de Jerez de la Frontera