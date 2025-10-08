Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Juanma Moreno anuncia la dimisión de la consejera de Salud por los cribados de cáncer de mama

Juanma Moreno anuncia la dimisión de la consejera de Salud por los cribados de cáncer de mama

El dirigente autonómico anuncia una intervención esta tarde tras la crisis abierta por los fallos en el protocolo de cribado del cáncer de mama

Miércoles, 8 de octubre 2025, 20:25

Comenta

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha comparecido esta tarde por la crisis sobre los cribados de cáncer de mama. En una ... intervención desde el Palacio de San Telmo de Sevilla, Moreno ha anunciado que ha aceptado la dimisión de la consejera de Salud y Consumo, Rocío Hernández.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El alcalde de Málaga defiende la prohibición de los coches de caballos: «Hay alternativas más interesantes que llevarlos al sacrificio»
  2. 2 El Ayuntamiento de Benalmádena clausura el hotel Vistamar 15 meses después de autorizar su reapertura
  3. 3 Un cliente apuñala en el pecho al cocinero de un restaurante de Marbella
  4. 4 «Dejamos a Iodi en un hotel de 5 estrellas para gatos en Marbella y nos la devolvieron muerta; era como nuestra hija»
  5. 5 El Millón del Euromillones, validado en el mismo pueblo de Málaga por segunda vez en menos de dos meses
  6. 6 Despliegue de la Guardia Civil en la Ciudad de la Justicia de Málaga por un juicio entre clanes de Benahavís
  7. 7 Una ingeniera de Madrid se ofrece a acoger a los caballos para que no sean sacrificados
  8. 8

    Se jubila Consuelo Lauri, la niña que no paraba de comer helados
  9. 9 La llamada de auxilio de Mónica, madre soltera sin casa: «Mi hija me pregunta que dónde vamos a dormir mañana»
  10. 10 Increpa a una chica con insultos tránsfobos y su padre es detenido por golpearlo con una barra de hierro en Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Juanma Moreno anuncia la dimisión de la consejera de Salud por los cribados de cáncer de mama