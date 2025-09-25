Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Antonio Sevilla, durante su intervención.

Antonio Sevilla, durante su intervención. Sur
Política andaluza

Un diputado de Vox dice que su partido cerrará el Parlamento de Andalucía

Antonio Sevilla alude a la supuesta «inutilidad» de la Cámara

Héctor Barbotta

Héctor Barbotta

Sevilla

Jueves, 25 de septiembre 2025, 18:40

En plena celebración de un pleno en el Parlamento de Andalucía, el diputado de Vox por Málaga Antonio Sevilla abogó este jueves por el cierre ... de la Cámara. Lo hizo al formularle una pregunta a la consejera de Vivienda, Rocío Díaz, a quien aseguró que lo mejor que puede hacer Juanma Moreno es disolver su gobierno al que calificó de incapaz y disolver también el Parlamento «por inútil». «Ya vendremos nosotros para cerrarlo», dijo en referencia a la posición de su partido sobre la abolición del Estado de las autonomías.

