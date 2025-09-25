Un diputado de Vox dice que su partido cerrará el Parlamento de Andalucía
Antonio Sevilla alude a la supuesta «inutilidad» de la Cámara
Sevilla
Jueves, 25 de septiembre 2025, 18:40
En plena celebración de un pleno en el Parlamento de Andalucía, el diputado de Vox por Málaga Antonio Sevilla abogó este jueves por el cierre ... de la Cámara. Lo hizo al formularle una pregunta a la consejera de Vivienda, Rocío Díaz, a quien aseguró que lo mejor que puede hacer Juanma Moreno es disolver su gobierno al que calificó de incapaz y disolver también el Parlamento «por inútil». «Ya vendremos nosotros para cerrarlo», dijo en referencia a la posición de su partido sobre la abolición del Estado de las autonomías.
En su turno, la consejera le respondió que «afortunadamente», durante la tramitación de la ley de Vivienda habrá oportunidad de «hablar mucho de vivienda en este Parlamento». Antonio Sevilla, presidente de Vox en Málaga, es diputado autonómico en el Parlamento de Andalucía desde las elecciones de junio de 2022.
