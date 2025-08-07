Más diez trabajadores andaluces pierden la vida cada mes en accidentes laborales

Durante el primer semestre de este año, en Andalucía se produjo el fallecimiento de 63 trabajadores por accidentes laborales, lo que supone una media de ... 2,4 por semana. El sindicato UGT-A ha lamentado estos datos de siniestralidad, una situación que, pese a su gravedad, supone un leve descenso en relación al mismo periodo del año pasado.

El sindicato recuperó estos datos facilitados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social y por la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía y en una nota de prensa ha informado de que en el primer semestre del año se han producido 50.652 accidentes de trabajo con baja, lo que supone un descenso del 2,77% respecto al pasado año. El 16,97% del total de accidentes de trabajo que se producen en España tienen lugar en Anadlucía. De esos 50.652 accidentes de trabajo, según UGT, 507 han sido de carácter grave. En territorio andaluz tiene lugar el 22,68% del total de accidentes graves producidos en el conjunto de España.

Y esta cifra se ha seguido incrementado en los meses subsiguientes, y este mismo jueves se ha conocido el fallecimiento de un trabajador tras sufrir una caída desde la azotea de una obra en el municipio sevillano de Gines. Según ha informado el Servicio de Emergencias de Andalucía, el Teléfono de Emergencias 112 atendió a las 8,25 horas una llamada de socorro por un hombre precipitado a unos cinco metros de altura desde una azotea cuando estaba trabajando. El siniestro ha tenido lugar en la calle Castilla de dicha localidad.

UGT subraya que esos 63 fallecidos por accidentes laborales hasta junio, reflejan un 7,35% menos respecto al año pasado, cuando en el mismo periodo se produjeron 68. Por situación profesional de los accidentes con baja, se han producido un total de 48.155 accidentes de asalariados (un 1,99% menos respecto al dato de junio de 2024) y 2.497 accidentes de trabajadores por cuenta propia (-15,67%).

In itinere

UGT ha insistido también en que otra de sus preocupaciones es el aumento en los accidentes de trabajo y de la mortalidad laboral 'in itinere' (durante el trayecto de ida o vuelta al trabajo), por lo que ha exigido que se adopten Planes de Seguridad Vial en las empresas para reducir este tipo de accidentes.

Así, demanda la implantación de medidas más efectivas y la búsqueda de fórmulas que garanticen su cumplimiento efectivo. Según el análisis realizado a la estadística de sanciones en materia laboral en Andalucía, facilitada por la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, con datos hasta mayo de 2025, se han realizado 2.377 sanciones en materia de Prevención de Riesgos Laborales (1.989 sin que se haya producido accidente laboral y 388 con accidente de trabajo), un 2,6% menos respecto al mismo dato del pasado año (2.440).

De las 2.377 sanciones interpuestas por accidente de trabajo, 2.245 han sido sanciones graves causadas por 19 accidentes de trabajo mortales, cuatro accidente laboral muy graves y 136 accidentes de trabajo graves, entre otros. Mientras que, en 1.865 de las sanciones graves no se produjeron accidentes de trabajo.

Asimismo, el sindicato también ha destacado que se han producido 103 sanciones muy graves en materia de prevención de riesgos laborales causadas por dos accidentes mortales.