Un detenido por un posible crimen machista en un barrio de Sevilla La víctima es una mujer de 47 años con la que el arrestado podía mantener una relación sentimental

Agentes y miembros de la investigación, en el domicilio donde fue hallada la víctima.

SUR Lunes, 8 de septiembre 2025, 02:00 Comenta Compartir

La Policía Nacional halló ayer el cadáver de una mujer en una vivienda ubicada en la barriada sevillana de Valdezorras, y ha detenido a un ... hombre por su presunta implicación en lo que podría tratarse de un nuevo crimen de violencia de género. Según han confirmado fuentes policiales a Europa Press, el hallazgo del cuerpo se produjo sobre las 13.00 horas de este domingo tras personarse los agentes en el lugar de los hechos, y tras recibir el aviso del fallecimiento de una mujer en dicho barrio. Tras abrir una investigación sobre el caso, los agentes han llevado a cabo la detención de un varón por su posible implicación en el suceso, y no descartan la hipótesis de que se pueda tratar de un presunto caso de violencia de género. Asimismo, fuentes cercanas al caso también han detallado a esta agencia que la víctima se trata de una mujer de 47 años de edad, de la que no han trascendido más datos.

La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, por su parte, ha confirmado por redes sociales este domingo por la tarde que están «recabando datos del asesinato por presunta violencia de género de una mujer en la provincia de Sevilla». De confirmarse que se trata de un crimen de violencia machista, se elevaría a ocho el número de mujeres asesinadas en el marco de un homicidio de este tipo en Andalucía en lo que va de año.

