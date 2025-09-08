Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Agentes y miembros de la investigación, en el domicilio donde fue hallada la víctima. EFE

Un detenido por un posible crimen machista en un barrio de Sevilla

La víctima es una mujer de 47 años con la que el arrestado podía mantener una relación sentimental

SUR

Lunes, 8 de septiembre 2025, 02:00

La Policía Nacional halló ayer el cadáver de una mujer en una vivienda ubicada en la barriada sevillana de Valdezorras, y ha detenido a un ... hombre por su presunta implicación en lo que podría tratarse de un nuevo crimen de violencia de género. Según han confirmado fuentes policiales a Europa Press, el hallazgo del cuerpo se produjo sobre las 13.00 horas de este domingo tras personarse los agentes en el lugar de los hechos, y tras recibir el aviso del fallecimiento de una mujer en dicho barrio. Tras abrir una investigación sobre el caso, los agentes han llevado a cabo la detención de un varón por su posible implicación en el suceso, y no descartan la hipótesis de que se pueda tratar de un presunto caso de violencia de género. Asimismo, fuentes cercanas al caso también han detallado a esta agencia que la víctima se trata de una mujer de 47 años de edad, de la que no han trascendido más datos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Adiós a las míticas cajas de palmeras: Casa Kiki cambia su imagen
  2. 2 Denuncian dos presuntas agresiones sexuales en Teba en apenas una semana
  3. 3 Un frente dejará hoy nubosidad, tormentas «localmente fuertes» y posibles depósitos de barro en Andalucía
  4. 4 Ingresado un joven de 24 años con cortes en el cuello tras una reyerta en San Pedro Alcántara
  5. 5 Herido un hombre de 60 años tras un aparatoso vuelco en la A-7
  6. 6 Eclipse total de Luna: Aemet desvela cómo se verá en España este domingo
  7. 7 Miles de personas se citan en las playas de Torre del Mar para ver las acrobacias de los aviones
  8. 8

    El desayuno que triunfa en Marbella: carajillo de whisky japonés y mollete de cerdo ibérico
  9. 9 Viajes del Imserso: cuenta atrás para reservar los paquetes vacacionales
  10. 10 Suplanta el mail de un abogado cambiando una letra para estafar 700.000 euros en la compra de un piso en Mijas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Un detenido por un posible crimen machista en un barrio de Sevilla

Un detenido por un posible crimen machista en un barrio de Sevilla