Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Contacta con menores en pistas deportivas, juega con ellos en Fortnite y acaba pidiéndoles fotos sexuales: detenido en Andalucía

Tras ganarse su confianza, continuaba la comunicación a través del chat de videoconsolas así como por WhatsApp, a través de los cuales les solicitaba fotografías íntimas

EP

Martes, 12 de agosto 2025, 12:37

La Policía Nacional en Almería ha detenido a un joven de 21 años por solicitar imágenes sexuales a menores a través de videojuegos y redes ... sociales como presunto autor de varios delitos contra la libertad e indemnidad sexual de menores. El arrestado contactaba con niños en diversas pistas deportivas de la capital y, tras obtener su confianza, continuaba la comunicación a través del chat de videoconsolas así como por WhatsApp, a través de los cuales les solicitaba fotografías de carácter sexual.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Al menos 15 niños con lesiones oculares por una atracción de feria en Valle de Abdalajís
  2. 2 Fallece un ciclista de 67 años en la carretera de Alhaurín el Grande
  3. 3

    El empresario que financió a Alvise denuncia haber sido obligado a transferir 1,2 millones a punta de pistola
  4. 4 La nueva incorporación del SAS a los centros de salud andaluces que llegará en septiembre
  5. 5 Los empresarios del polígono Guadalhorce alertan de un «repunte de la prostitución»
  6. 6 A la fuga en sentido contrario y a 180 km/h en Campillos: condenado por octava vez por conducir sin carnet
  7. 7 Despiden a un trabajador de Carrefour por invitar a dulces por su cumpleaños: ahora deben readmitirle o pagarle 105.000 euros
  8. 8 Dos falsos policías tirotean a unos turistas franceses tras pararlos en una autovía para pedirles dinero
  9. 9 Estas son las empresas que optan a realizar las obras del tercer hospital para Málaga
  10. 10

    Málaga capital escapa del retroceso del turismo en el conjunto de la provincia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Contacta con menores en pistas deportivas, juega con ellos en Fortnite y acaba pidiéndoles fotos sexuales: detenido en Andalucía

Contacta con menores en pistas deportivas, juega con ellos en Fortnite y acaba pidiéndoles fotos sexuales: detenido en Andalucía