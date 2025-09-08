Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Vivienda donde se produjo el domingo el crimen machista en Sevilla. EUROPA PRESS

Confirman como violencia de género el último asesinato de una mujer en Sevilla

Este crimen machista eleva a ocho las víctimas mortales en Andalucía en lo que va de año por esta causa

José Luis Piedra

Sevilla

Lunes, 8 de septiembre 2025, 20:49

El Ministerio de Igualdad ha confirmado como asesinato por violencia de género el último crimen machista registrado en Sevilla en el que perdió la vida ... una mujer de 47 años que fue encontrada muerta en su casa en el barrio sevillano de Valdezorras.

