Confirman como violencia de género el último asesinato de una mujer en Sevilla

El Ministerio de Igualdad ha confirmado como asesinato por violencia de género el último crimen machista registrado en Sevilla en el que perdió la vida ... una mujer de 47 años que fue encontrada muerta en su casa en el barrio sevillano de Valdezorras.

Este nuevo crimen eleva a ocho las mujeres asesinadas por violencia machista en lo que va de año en Andalucía, siendo además la comunidad que más casos registra en 2025. Este crimen se suma al último registrado el pasado 1 de septiembre, en Motril (Granada), cuando una mujer de 54 años fue encontrada muerta.

A nivel nacional, el número de mujeres asesinadas por violencia de género asciende a 27 en 2025 y a 1.321 desde 2003, cuando se empezaron a recopilar estos datos. Asimismo, hay 485 menores de edad huérfanos desde 2013, 98 en Andalucía.

El delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, ha mostrado su condena por este último asesinato machista y ha alertado del «peligro de los discursos negacionistas que continúan aflorando y blanqueando la violencia de género».

Pedro Fernández ha puesto de relieve que «muchas veces la víctima no siempre tiene ni el valor, ni la capacidad, ni voluntad de denunciar la situación, por lo que debe ser su entorno, familiares, amigos o vecinos, quienes den la voz de alarma a través de las herramientas de que disponen».

El Gobierno andaluza tamibén ha expresado su repulsa por este nuevo crimen machista a través de la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, que ha considerado «devastador tener que lamentar una víctima más» y ha trasladado al mismo tiempo el apoyo a la familia de la víctima, recordando que ante una situación de violencia contra la mujer está disponible siempre el teléfono 900 200 999.