Confirman el crimen machista de una mujer en Motril y se elevan a siete las asesinadas este año

El Ministerio de Igualdad confirmó ayer como asesinato por violencia de género el caso de una mujer de 54 años que fue encontrada muerta el ... pasado domingo en la ciudad granadina de Motril.

Según la estadística del Ministerio, con este crimen se elevan ya a siete las mujeres asesinadas por violencia machista en Andalucía este año, siendo además la comunidad con más casos registra en 2025.

La última víctima, de 54 años, fue agredida mortalmente con un golpe en la cabeza el pasado domingo por su ex pareja y fue trasladada de gravedad al Hospital Virgen de las Nieves de Granada desde una vivienda ubicada en la playa de poniente de Motril.

La mujer falleció horas más tarde de ingresar en el hospital, mientras que la Guardia Civil detuvo a su ex pareja como presunto autor de un delito de homicidio, por el que ya se encuentra en prisión. El autor de la agresión mortal tenía en vigor una orden de alejamiento sobre la víctima, que estaba incluida en el sistema de seguimiento integral VioGén. La víctima no tenía hijas ni hijos menores de edad.

La Junta condenó este nuevo crimen machista a través de su consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, que mostró su «dolor y consternación» e instó al entorno de las víctimas a pedir ayuda si sospechan que una mujer puede estar sufriendo algún tipo de maltrato.

El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, también condenó este asesinato y pidió redoblar esfuerzos para combatir esta lacra ante la que «nadie puede mirar hacia otro lado porque no es un asunto privado sino una violación de los derechos humanos y una emergencia social», argumentó. El Ayuntamiento de Motril ha convocado hoy una concentración silenciosa a sus puertas para expresar también su condena.