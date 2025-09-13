Dos condenados por cobrar ayudas de los ERE por su «amistad» con el exdirector de Trabajo

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla ha condenado a penas de 22 meses y 15 meses de cárcel, respectivamente, a dos acusados ... en una pieza separada del caso ERE por recibir ayudas económicas mediante pólizas de rentas sufragadas con fondos públicos dada su «relación de amistad o vecindad» con el ex director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía en la etapa socialista Francisco Javier Guerrero, ya fallecido.

Esta sentencia, sin embargo, absuelve a otras tres personas relacionadas con estos hechos, dos empleados de la consultora Vitalia S.A. y la hija de uno de los dos condenados a prisión.

El tribunal condena a Alejandro M.T. como cooperador necesario de un delito de prevaricación en concurso medial con un delito continuado de malversación, con la atenuante de dilaciones indebidas, y le impone cuatro años de inhabilitación especial para empleo o cargo público por el delito de prevaricación y un año y diez meses de prisión y tres años y ocho meses de inhabilitación absoluta por la malversación.

En concepto de responsabilidad civil, la Audiencia le exige una indemnización a la Junta de Andalucía cuya cuantía asciende a 333.072,07 euros, correspondiente al total indebidamente percibido por la suscripción de las pólizas.

La sentencia refleja «la intensidad de reproche que merece eta conducta, orientada a lucrarse a costa de fondos públicos sin más mérito que el favor buscado de su amigo como director de Trabajo».

El tribunal considera que los condenados «se situaron por encima de otros ciudadanos con un lucro ilícito a costa de fondos públicos, lo que les permitió enriquecerse en detrimento, con toda seguridad, de la consecución de los lícitos fines sociolaborales que habrían sido cubiertos con las cantidades defraudadas».