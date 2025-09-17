Cierra la Operación Paso del Estrecho con cifras de récord y más de 3,4 millones de viajeros

La Operación Paso del Estrecho 2025 cerró su dispositivo con cifras de récord en esta edición tanto en el volumen de tránsito de viajeros como ... de vehículos con un incremento del 2,9% con respecto a los desplazamientos del año pasado.

La Operación este año ha alcanzado los 3,48 millones de pasajeros y ha registrado el paso de un total de 857.851 vehículos por el Estrecho en el mayor movimiento de personas entre los dos continentes a lo largo de tres meses.

El aumento de personas respecto a 2024 ha sido de 97.002 mientras que el incremento del número de vehículos ha sido de 24.500. La Operación se ha desarrollado entre el 15 de junio y el 15 de septiembre, periodo en el que se puso en marcha «una planificación detallada de las semanas y días en los que se esperaba un mayor tráfico para prevenir cualquier tipo de situación que interfiriese en la fluidez de la operación·, según el Ministerio del Interior.

La Operación Paso del Estrecho es un despliegue consolidado y con muchos años de experiencia, ya que se organiza desde el año 1986 y gestiona el tránsito de ida y vuelta de los ciudadanos de origen magrebí que viajan desde varios países de Europa hasta el norte de África durante la época estival.

El objetivo es hacer fluido y seguro el tránsito de los ciudadanos magrebíes por la Península, por lo que se trata de la operación «más compleja y singular que tiene lugar entre dos continentes», según el Ministerio.

Su desarrollo ha obligado a poner en marcha un amplio dispositivo que ha trabajado a pleno rendimiento coordinado entre la Dirección General de Protección Civil y la Dirección General de Tráfico. Además, han participado organismos de la Administración como Puertos del Estado y la Dirección General de la Marina Mercante, pertenecientes al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana; la Dirección General de Salud Pública, del Ministerio de Sanidad, y las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno donde se ubican los puertos de embarque.