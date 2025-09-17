Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Colas de vehículos esperando a embarcar en el puerto de Algeciras. SUR

Cierra la Operación Paso del Estrecho con cifras de récord y más de 3,4 millones de viajeros

El dispositivo culmina este año con un aumento del 2,9% en este desplazamiento masivo entre Andalucía y el norte de África con el tránsito de más de 850.000 vehículos ·

 

José Luis Piedra

José Luis Piedra

Sevilla

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 21:24

La Operación Paso del Estrecho 2025 cerró su dispositivo con cifras de récord en esta edición tanto en el volumen de tránsito de viajeros como ... de vehículos con un incremento del 2,9% con respecto a los desplazamientos del año pasado.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Se busca a Marc, un menor de 14 años desaparecido en Rincón de la Victoria
  2. 2 Detenido el conductor del coche en el que murió la joven ilustradora de 26 años en Estepona
  3. 3 Un ladrón manda a la UCI a una mujer mayor que lo sorprendió cuando robaba en su casa en Málaga
  4. 4 Un restaurante de Málaga, el más bonito de España para los usuarios
  5. 5

    Robert Redford, el «rubiales» de Mijas que huyó de Hollywood
  6. 6

    La Junta frena el hotel de cinco estrellas en el garaje Las Delicias de Málaga: este es el motivo
  7. 7 Una nueva vida para El Caracol, la histórica cafetería de La Victoria en Málaga
  8. 8 Contundente rechazo de hosteleros y empresarios de Málaga a la futura ley que prohibirá fumar en las terrazas
  9. 9

    El mercado de Salamanca cumple cien años: esta es su historia
  10. 10 Una docuserie inmortaliza a Los Chorys de Marbella: cómo pulirse 1.000 millones de pesetas en 20 años

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Cierra la Operación Paso del Estrecho con cifras de récord y más de 3,4 millones de viajeros

Cierra la Operación Paso del Estrecho con cifras de récord y más de 3,4 millones de viajeros