Los chubascos llegarán hoy a Andalucía

El brusco cambio del tiempo que ha experimentado la región en las últimas horas, con un descenso generalizado de las temperaturas, también va a permitir ... la llegada de los primeros chubascos a Andalucía. Así al menos lo ha anunciado la Agencia Estatal de Meteorología, que pronostica para este viernes «chubascos que pueden ir acompañados de tormentas en el extremo oriental».

La predicción para la jornada de hoy apunta a cielos poco nubosos o despejados con intervalos de nubes bajas y brumas en las costas mediterráneas y de Cádiz. Por contra, en el extremo oriental habrá «nubosidad de evolución diurna, con chubascos aislados por la tarde que pueden ir ocasionalmente acompañados de tormentas, más probables en las sierras». Temperaturas mínimas sin cambios; máximas en descenso en la vertiente mediterránea y en ascenso en el resto. Vientos flojos variables, con predominio del levante en el litoral mediterráneo.

A nivel general, ocho provincias estarán este viernes con avisos activos por lluvias de hasta 30 litros por metro cuadrado (l/m2), tormentas y oleaje, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

En concreto, con avisos por precipitaciones y tormentas estarán Alicante y Valencia (Comunidad Valenciana), Murcia (Altiplano de Murcia), Albacete (Castilla-La Mancha) y Mallorca y Menorca (Islas Baleares).

Por su parte, Barcelona y Tarragona (Cataluña) tendrán avisos por precipitaciones, mientras que los avisos de Gerona (Cataluña) serán por oleaje y Pontevedra por calor.

La AEMET prevé para este viernes un tiempo estable en buena parte del país, aunque se mantendrá la inestabilidad en el este de Cataluña y en Baleares, con cielos nubosos o cubiertos y precipitaciones con tormenta que podrían ser localmente fuertes en los litorales de Cataluña de madrugada y, más tarde, en Mallorca y Menorca. Asimismo, se mantendrán los cielos nubosos en amplias zonas del tercio norte peninsular, y se esperan probables lluvias débiles en el Cantábrico y Pirineos.

Por la tarde se desarrollará nubosidad de evolución en amplias zonas del tercio oriental, con chubascos y tormentas dispersos, que pueden ser localmente fuertes en el interior sudeste. Además predominarán los cielos poco nubosos o despejados en el resto del país, excepto en las islas Canarias, donde se prevén intervalos de nubes bajas en los nortes y de nubes medias y altas por la tarde que podrían dejar algún chubasco aislado en cumbres.

Asimismo, se esperan bancos de niebla matinales en zonas altas del tercio norte y del extremo sudeste peninsular. También habrá calima alta en Canarias.

En cuanto a las temperaturas máximas, estarán en aumento, excepto en el área mediterránea y Gran Canaria, donde descenderán. Se prevé que se superen los 34ºC en las depresiones del sudoeste y localmente en el Miño y el Segura. Respecto a las mínimas, también irán en aumento en buena parte de la vertiente atlántica, pero descenderán en el alto Ebro y habrá pocos cambios en el resto. Asimismo, no bajarán de 20ºC en el área mediterránea, depresiones del sudoeste y Canarias.

Por último, soplarán moderados los vientos del nordeste en los litorales del noroeste peninsular y en Canarias, el cierzo en el Ebro y la tramontana en Menorca y Ampurdán, donde son probables los intervalos de fuerte. Los vientos serán flojos en el resto, con predominio de la componente norte en la mitad norte peninsular, la oeste en el suroeste y la este en el resto.