Javier González de Lara, presidente de la CEA. Sur
Política andaluza

La CEA considera «una ocurrencia» que se obligue a las empresas a atender en catalán

González de Lara lamenta que siempre se propongan medidas que suponen más carga para los empresarios

Héctor Barbotta

Héctor Barbotta

Sevilla

Jueves, 18 de septiembre 2025, 14:41

La Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) no se quiere tomar en serio el anuncio de un acuerdo entre el Gobierno y Junts para obligar ... a las grandes empresas a atender en catalán a los clientes que lo demanden aunque sus sedes están fuera de Cataluña. El presidente de los empresarios andaluces, Javier González de Lara, inscribió esta iniciativa en el terreno de las ocurrencias y pidió a la sociedad «no entrar al trapo del argumentario de determinados políticos que están ahora en el Gobierno de España».

