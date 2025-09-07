Catalina García apuesta por la capacidad de la región para «conectar lo local con lo europeo»

La consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Catalina García, aseguró que el liderazgo de Andalucía en materia de economía circular les ha llevado a ... preparar la presentación de esta nueva propuesta LIFE que, a su juicio, «se basará en nuestra capacidad para conectar lo local con lo europeo, con actuaciones reales y medibles sobre el terreno».

Catalina García afirmó que «Andalucía cuenta con una trayectoria sólida en economía circular, respaldada por una legislación pionera y una planificación ambiciosa, una experiencia que nos ha animado a dar un paso más y postularnos como región coordinadora de un nuevo proyecto LIFE, desde la convicción de que el futuro se construye recuperando, reutilizando, valorizando y regenerando».

La titular de Sostenibilidad y Medio Ambiente explicó que «el nuevo proyecto que impulsamos abordará los retos de circularidad desde una perspectiva aplicada, poniendo el foco en la gobernanza multinivel y en la implicación ciudadana, como elementos clave para que la economía circular llegue al día a día de la gente».

La consejera resaltó el valor de la nueva Ley de Economía Circular de Andalucía, «una herramienta moderna y transversal que ha situado a nuestra tierra a la vanguardia de Europa en esta materia», recalcó. Asimismo, puso de relieve la importancia de la futura Ley para la Gestión Ambiental de Andalucía, que ya está en tramitación, reseñando que «establece mecanismos innovadores que favorecen la recirculación y valorización de residuos, impulsando la ecoinnovación, la eficiencia en el uso de materiales y la generación de empleo verde.

Por último, destacó el papel activo de Andalucía en otros programas LIFE de referencia y que son ejemplos de éxito y de cooperación transnacional como los de conservación de especies amenazadas, en especial el del lince ibérico con grandes resultados.