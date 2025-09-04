Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Las consejeras de Fomento y Economía, hoy durante la visita a las obras del metro. Migue Fernández

Carolina España: «En Andalucía nos faltan 1.528 millones cada año para llegar a la media de ingresos de España»

La consejera de Economía advierte de que la deuda que el Gobierno pretende condonar no supondría que llegue más dinero para inversiones reales

Ignacio Lillo

Ignacio Lillo

Málaga

Jueves, 4 de septiembre 2025, 13:54

La Junta de Andalucía se mantiene firme en su convencimiento de que la condonación de la deuda que pretende llevar a cabo el Gobierno central ... no es la solución para las finanzas autonómicas. La consejera de Economía, Carolina España, durante una visita a las obras del metro junto a su homóloga de Fomento, Rocío Díaz, ha reiterado que la Comunidad está infrafinanciada por parte del Estado; y ha advertido de que esa maniobra no supondrá que llegue más dinero para inversiones reales para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.

