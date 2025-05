Carmen Crespo: «Una de las más importantes armas de defensa de Europa es la alimentación»

Héctor Barbotta Sevilla Domingo, 1 de junio 2025, 00:34 Comenta Compartir

Desde la presidencia de la Comisión de Pesca en el Parlamento Europeo, la almeriense Carmen Crespo asiste en directo al debate sobre la posible centralización de los fondos europeos, que quitaría margen de acción a los gobiernos regionales.

-Una de las principales discusiones que ahora está abordando Europa es si los fondos de cohesión se centralizan a partir de 2027. ¿Cómo ve la situación?

-La situación es que a partir del año 2027 vamos a a empezar a pagar los intereses de los fondos Next Generation. Entonces, están viendo un poco como cuadran los presupuestos porque tienen que armar el marco financiero plurianual durante cinco años. Y ese marco pues evidentemente no puede ser muy halagüeño en el sentido de que además de los intereses está todo lo que se ha asignado a las cuestiones de defensa.

-¿Cómo quedan las otras prioridades?

-Lo que sí tenemos que procurar es que el marco financiero plurianual sea capaz de distinguir las verdaderas cuestiones que tiene que financiar la Unión Europea, por ejemplo, la alimentación. Yo creo que sería un error que en estos momentos se bajara el presupuesto para una Política Agraria Común (PAC) para estos cinco años cuando una de las armas de defensa más importantes que tiene la sociedad civil y por supuesto Europa tendría que ser la alimentación. Y luego me parece muy injusto que los Next Generation, que en España no se han utilizado prácticamente nada para agricultura ni para agua, los pague la agricultura.

-¿Cómo quedará la PAC?

-Creo que es el momento del equilibrio, que es lo que quieren los agricultores, estabilizarse, simplificar la PAC. Y luego hay una segunda derivada porque se quiere hacer un gran fondo global para cada país que permita que cada uno complemente dentro de las políticas lo que considere oportuno. Claro, eso estaría muy bien siempre que lo que aporte el país sea suficiente. Yo lo dudo, porque siempre el de Agricultura ha sido un ministerio en España de segunda.

-El ministro Planas ha dicho que la PAC debería mantener la autonomía.

-Yo estoy de acuerdo con esas declaraciones, aunque no lo estoy con sus políticas en muchas cuestiones. Los planes estratégicos de la PAC no los ha diversificado, no los ha utilizado. Si además ha habido un sistema europeo dificultoso desde el punto de vista de la simplificación, él quizás lo haya puesto incluso más complicado, más burocrático y menos simplificado.

-¿Y esto cuándo se va a resolver? Porque los presupuestos se están discutiendo.

- Tendremos noticias ya para el día de la Virgen del Carmen, el 16 de julio. Estamos a las puertas. ¿Eso qué significa? Pues significa que a partir de ahí tendremos que adaptarnos a lo que establezca el marco. Pero desde luego, con la misma premisa: la Política Agraria Común tiene que estar garantizada, es un complemento a la renta de nuestros agricultores que garantiza la alimentación. Y el segundo pilar se tiene que diversificar y en estos momentos estamos buscando una oportunidad adicional también para el agua. Es decir, para el regadío sostenible. Por tanto, no es el momento de cambiar. Yo creo que el próximo marco tiene que tener una PAC más simplificada, con menos carga administrativa, con un una política verde más establecida en el tiempo que le permita contar con más recursos, que no sea inviable, y apostar por la competitividad, que es lo que quiere el Comisario Hansen, que en estos momentos lo está haciendo muy bien.

-¿El objetivo de retrasar un poco los plazos del del Pacto Verde ya está consensuado?

-Con eso estamos absolutamente de acuerdo. No se pueden conseguir más con menos, es imposible. Hay que dejarle más tiempo y recursos y, por supuesto, adecuarla a los territorios.

-¿Se iría más allá, entonces, del horizonte 2030?

-La idea es flexibilizarlo sin plazo. Alargar los objetivos para cuando se estabilice la agricultura y tenga más rentabilidad y sea posible y viable. Y, además, consensuar con el sector que lo está haciendo muy bien, lo que son objetivos medioambientales en estos momentos. Yo creo que se han equivocado en lo que tienen que ser los objetivos medioambientales fundamentales.

-¿Por qué?

-Porque de hecho, la agricultura y la ganadería ya son un sumidero de CO2. La dehesa andaluza o extremeña, o el bosque mediterráneo o los invernaderos de Almería, que si no hubiera ese tipo de verde debajo del plástico reciclable sería muy difícil tener un bosque verde debajo de un plástico en una zona semiárida como es Almería. Eso no lo han tenido en cuenta. Por tanto, parten de cero como si la práctica agrícola fuese en contra de las cuestiones medioambientales. Y hay una premisa adicional que lo van a sacar también, que es el tema de la economía circular. La mejor fórmula de ser sostenible es intentar trabajar en la economía circular que permita inyectar al sector económicamente y al mismo tiempo evitar que se extraigan materias primas.

-¿Cómo está el debate de la centralización de los fondos en un solo paquete para cada país?

-Creo que Ursula von der Leyen lo que busca es tener recursos económicos para poder solventar la situación de todas las políticas que la Unión Europea lleva y con una situación de seguridad está buscando alternativas. Esa es su inquietud y, por tanto, está planteando posibilidades para ello a través del comisario de Presupuesto. Pero claro, nosotros tenemos que preservar las políticas fundamentales. Yo no sería tan taxativa con ese fondo nacional sí temas como la PAC no fuesen incluidas. Es decir, hay políticas que tú puedes agrupar, pero lo que no puedes agrupar es, en este caso, una política directa de la Unión Europea, que es un tercio del presupuesto que va directamente a la renta de los agricultores para garantizar la alimentación de los europeos. Eso me parece un error.

-En Europa ha habido siempre una corriente de opinión en el sentido de que se gastaba demasiado en agricultura cuando sería más barato comprar los alimentos a terceros países.

-Yo creo que eso fue un antes y un después con el COVID. Lo que pasó con el COVID fue una enseñanza muy interesante para para Europa. Se dieron cuenta de que la Política Agraria Común es esencial para alimentación de los europeos.