Carboneras remite al Consultivo la revisión de la licencia de obras del hotel de El Algarrobico

El polémico hotel de la playa almeriense de El Algarrobico, con sus obras paradas desde hace más de tres lustros al iniciar su edificación de ... forma irregular en un paraje protegido del parque natural de Cabo de Gata-Níjar, sigue sumido en un laberinto judicial y administrativo que tiene su epicentro en el Ayuntamiento de Carboneras.

El Consistorio acaba de enviar al Consejo Consultivo de Andalucía el expediente para la revisión de la licencia de obras del hotel de El Algarrobico, trámite que le venía requiriendo hace tiempo el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

La Sala Contecioso-Administrativa del alto tribunal andaluz dictó un auto por el instaba al Consistorio a «culminar» de una vez este trámite iniciado el pasado mes de julio ante las «meras excusas» dadas para tratar de justificar «el incumplimiento de lo acordado».

En esta resolución del pasado mes de noviembre, el TSJA otorgaba un plazo de diez días al Ayuntamiento para que enviara el citado expediente por el que se revisaba de oficio la concesión de licencia de obras a la promotora del hotel, Azata del Sol, por «incurrir en causa de nulidad de pleno derecho».

El trámite ya ha sido realizado tras la advertencia del TSJA al alcalde de Carboneras, Salvador Hernández, de que podría incurrir en una irresponsabilidad por no afrontar este requerimiento, para el que había esgrimido la falta de secretario municipal en el Consistorio para asumir esta tarea.

Con la remisión de la revisión de la licencia de obras del polémico hotel, el Ayuntamiento da respuesta a lo exigido por el TSJA, allanando así un trámite imprescindible y urgente para que se pueda acordar la nulidad de dicha licencia y para el cumplimiento de la sentencia debido a la inminente caducidad del procedimiento.