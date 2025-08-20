Bomberos del Infoca reivindican mejoras en sus condiciones laborales en plena ola de incendios

Los bomberos forestales del Plan Infoca reivindican mejoras en sus condiciones laborales frente a la precariedad que sufren actualmente con «salarios míseros» y un dispositivo ... que «no está cubierto al 100%», según denuncian CCOO, UGT, CGT y el Sindicato Independiente de Bomberos Forestales del Infoca.

Los profesionales del Infoca protagonizaron una protesta en Cádiz con representantes de toda Andalucía bajo el lema 'Infoca no se vende, se lucha y se defiende' demandan mejoras laborales tras la oleada de incendio de los últimas semanas. Los sindicatos consideran que todavía hay profesionales que «no trabajan los doce meses del año y que sufren carencias en equipos de protección y vehículos, por lo que el Infoca presume de dispositivo, pero en Andalucía no se cuida», sostienen los representantes sindicales.

Las movilizaciones continuarán en otras provincias próximamente y en septiembre prevén una gran protesta en Sevilla si la Junta no atiende sus reivindicaciones, según los sidicatos. Los partidos de la oposición respaldaron las reclamaciones de los bomberos forestales, como el secretario general del PSOE de Cádiz, Juan Carlos Ruiz Boix, acusó al presidente de la Junta, Juanma Moreno, y al consejero de Presidencia e Interior, Antonio Sanz, de dedicarse «a la industria del incendio y no a las labores de prevención», y denunciado que la Junta «ha estado jugando con los bomberos forestales, realizando promesas que nuevamente vuelven a incumplir».

La coordinadora de Movimiento Sumar Andalucía y parlamentaria de Por Andalucía, Esperanza Gómez, mostró su apoyo a los bomberos forestales asegurando que «no hay monte seguro sin trabajadores seguros», resaltando que las principales exigencias de estos colectivos son «condiciones laborales dignas, equipos adecuados y reconocimiento de la antigüedad».

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, planteó abordar la mejora de las condiciones laborales de la plantilla del Plan Infoca y subrayó que «hoy se están poniendo en peligro la vida de estos trabajadores contra incendios forestales porque se les está maltratando con unas condiciones laborales de vergüenza».

Por su parte, el PP-A lamentó que sindicatos y partidos de la oposición al Gobierno andaluz de Juanma Moreno «no hayan dudado en utilizar una cuestión tan seria como las emergencias, la seguridad de las personas o las amenazas al patrimonio natural», como son los incendios forestales, para sacar rédito político, pese a que haya datos contrastables que desmienten muchas de estas críticas«.

La Junta avanza en las mejoras

La Junta de Andalucía ha puesto de manifiesto las «mejoras» que se han realizado tanto en las condiciones laborales del personal del Plan Infoca como de los recursos materiales que disponen dichos trabajadores.

El Gobierno andaluz asegura que está cumpliendo con muchas reivindicaciones históricas de los trabajadores; entre ellas, el proceso pactado con los representantes sindicales para que los efectivos de extinción trabajen todo el año tras su incorporación en la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA), y se sigue trabajando con los sindicatos en el concepto de la antigüedad.