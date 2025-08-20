Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Bomberos del Infoca protestan en Cádiz para reivindicar mejoras laborales. EFE

Bomberos del Infoca reivindican mejoras en sus condiciones laborales en plena ola de incendios

  ·

La Junta asegura que se han mejorado muchas cosas para estos profesionales y trabaja en seguir avanzando dentro de la nueva Agencia de Emergencias de Andalucía

José Luis Piedra

José Luis Piedra

Sevilla

Miércoles, 20 de agosto 2025, 18:44

Los bomberos forestales del Plan Infoca reivindican mejoras en sus condiciones laborales frente a la precariedad que sufren actualmente con «salarios míseros» y un dispositivo ... que «no está cubierto al 100%», según denuncian CCOO, UGT, CGT y el Sindicato Independiente de Bomberos Forestales del Infoca.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un premio del Euromillones histórico: un único acertante gana 250 millones de euros
  2. 2 Nuevo cierre en la Feria de Málaga: tercera caseta sancionada en apenas 24 horas
  3. 3 Segundo incendio forestal consecutivo en Málaga capital, esta vez en el Cerro de la Tortuga
  4. 4 Detienen a una mujer por presuntos tocamientos a una menor de 14 años en Mijas
  5. 5 Apuñalan a un portero de una caseta del Real de la Feria de Málaga: detenido un joven de 18 años
  6. 6 Aviso amarillo por calor y fuerte oleaje este miércoles en Málaga
  7. 7 Hallan muerto a un menor junto a una moto en Marbella
  8. 8 El humo de los incendios de Portugal y Extremadura llega a Málaga y provoca alarma en algunos pueblos
  9. 9 El concierto de Manuel Carrasco pone en evidencia la incapacidad de la Finca de la Caridad para recibir grandes eventos
  10. 10

    Ya se conocen los resultados de las oposiciones a docente en Andalucía: todas las plazas quedan cubiertas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Bomberos del Infoca reivindican mejoras en sus condiciones laborales en plena ola de incendios

Bomberos del Infoca reivindican mejoras en sus condiciones laborales en plena ola de incendios