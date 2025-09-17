El Ayuntamiento de Carboneras culmina los trámites para declarar no urbanizable El Algarrobico

El Ayuntamiento almeriense de Carboneras ha puesto de relieve hoy que «está dando los pasos necesarios» para dar cumplimiento a lo marcado por el Tribunal ... Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) con la finalidad de declarar como no urbanizable el paraje de El Algarrobico, donde se alza el hotel ilegal que promueve Azata del Sol y cuyas obras llevan paralizadas casi dos décadas.

El Consistorio de Carboneras ha asegurado que ya ha culminado los trámites necesarios para modificar el Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) y cumplir con la sentencia, resaltando además que ya ha remitido su planeamiento corregido tanto al Boletín Oficial de la Provincia (BOP) para su publicación como a la Junta de Andalucía, para su inscripción en el Registro Autonómico de Instrumentos Urbanísticos.

El Ayuntamiento subraya su respeto y cumplimiento de las decisiones judiciales y ha destacado que ya llevó a Pleno el pasado 31 de julio las correcciones aplicadas al planeamiento, conforme establecía el mandato judicial, a través de la aprobación de la modificación parcial del PGOU y la adaptación parcial a la LOUA de sus normas subsidiarias.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA concedió cinco días desde este martes al alcalde de Carboneras, Salvador Hernández, para que explicara qué pasos se habían dado para cumplir con la providencia dictada el pasado mes de marzo que le daba un mes de plazo para aplicar las correcciones exigidas y cumplir con la sentencia que data de 2016.

La representación legal de la Junta de Andalucía acusó ayer al Consistorio ante el TSJA de efectuar «prácticas dilatorias» para impedir la protección del paraje natural a raíz del acuerdo de pleno adoptado el pasado 31 de julio para aprobar la modificación del plan general.

El Ayuntamiento ha insistido en que «se sigue trabajando desde el mismo momento en el que se aprobó en pleno el acuerdo de modificación del PGOU, dando respuesta así siempre desde la capacidad técnica y humana que se tiene en una administración local», según informa Europa Press.

Por último, la Corporación municipal pone de relieve «la necesidad de una solución consensuada entre Gobierno, Junta de Andalucía y Ayuntamiento para poner fin al problema en el que se ha convertido durante dos décadas el hotel sobre la playa de El Algarrobico sin que ello suponga más perjuicio para Carboneras y sus vecinos».