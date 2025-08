Avisan de noches tórridas en Andalucía: dormir será complicado en estas provincias

El calor sofocante volverá a cobrar protagonismo al caer el sol, complicando a muchos andaluces la tarea de conciliar el sueño. Así, según los datos ... de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), desde este miércoles -y al menos hasta el viernes- varios puntos de la comunidad registrarán mínimas por encima de los 25 grados. Lo que se conoce como noches tórridas. Una pesadilla que se vivirá en Málaga, Almería o Jaén. En el resto, los mercurios se moverán entre los 18 y los 24 grados, siendo Huelva la zona más fresca de madrugada a tenor de la previsión del organismo estatal.

En los últimos veranos hemos ido incorporando a nuestro vocabulario nuevos términos como noche tropical, noche tórrida e, incluso, noche infernal. Todos ellos tienen como base las temperaturas nocturnas y cambian su nombre según la zona mínima del termómetro. Así, se habla de noche tropical cuando los registros no bajan de los 20 grados; tórrida si no cae de los 25 e infernal si los 30 son el suelo.

«El calor no dará tregua ni de noche en muchas zonas del país, con mínimas que podrían superar los 24 ºC. El modelo europeo prevé una madrugada sofocante en varias capitales peninsulares. El principal motivo por el que las temperaturas nocturnas no descienden es la entrada de una masa de aire muy cálido y seco procedente del norte de África, que está prácticamente estancado sobre España, manteniendo el calor acumulado«, explican desde el portal especializado Meteored. Y añaden: «Esta configuración atmosférica limita el movimiento del aire y reduce la presencia de viento, especialmente en el interior peninsular. Al no renovarse el aire caliente acumulado durante el día, las temperaturas se mantienen elevadas durante la noche. Sin ventilación natural ni enfriamiento, el calor permanece junto al suelo y dificulta que refresque tras la puesta de sol», argumentan.

Peor en los núcleos urbanos

Si a esto le sumamos el efecto de isla de calor urbana, el problema se agrava aún más en las ciudades. «El asfalto, los edificios y la escasa vegetación retienen el calor acumulado durante el día. Como resultado, muchas urbes registran temperaturas nocturnas bastante más altas que las zonas rurales cercanas. Esta diferencia puede marcar un mayor impacto en la salud y el descanso», subrayan desde Meteored.

Los expertos de dicho portal avisan de que las noches cálidas serán recurrentes durante toda la semana. «Este patrón atmosférico parece que nos acompañará a corto-medio plazo, y es que algunos modelos incluso agudizan el calor de cara a la semana que viene, con temperaturas muy por encima de la media, por lo que será clave extremar las precauciones».

Y este patrón, advierten, tiene consecuencias más allá de los sudores: «Esta acumulación de calor nocturno no solo dificulta el descanso, sino que puede tener efectos directos y preocupantes sobre la salud. Al no refrescar por la noche, el cuerpo no logra recuperarse del estrés térmico acumulado durante el día, lo que aumenta la fatiga y reduce la calidad del sueño», concluyen.