Asesina a su madre en la localidad sevillana de Brenes y se entrega tras el crimen
El presunto autor confesó que la había matado hace unos días y la Guardia Civil halla el cadáver en el registro de la casa donde residía
Sábado, 4 de octubre 2025, 02:00
Un hombre ha matado presuntamente a su madre en la localidad sevillana de Brenes y después se ha entregado al puesto de la Guardia Civil ... de este municipio confesando ser el autor del crimen.
Según informó la Benemérita, se ha abierto una investigación sobre estos hechos que posiblemente ocurrieron días atrás de entregarse ayer el presunto autor del asesinato de su madre, según confesó él mismo en su primera declaración ante los agentes en el cuartel.
La investigación está a la espera de los resultados de la autopsia que se le practique al cadáver de la víctima para esclarecer cuándo se produjo su muerte y sus causas.
Tras la confesión ayer del presunto autor del crimen ante la Guardia Civil, los agentes se trasladaron rápidamente al domicilio donde residía la mujer asesinada para su registro y encontraron su cuerpo sin vida.
El equipo de Policía Judicial ha asumido las diligencias sobre el crimen para determinar cómo ocurrió el asesinato y por el momento no se descarta ninguna hipótesis sobre el móvil del mismo.
El alcalde de Brenes, Jorge Barrera, un pueblo cercano a la capital sevillana de más de 10.000 habitantes situado en la vega del Guadalquivir, mostró la consternación del municipio por estos hechos. El alcalde de la localidad ha decretado un día de luto oficial para mostrar su dolor por la vecina fallecida y ha mostrado su apoyo a familiares y allegados.
El regidor aseguró que el presunto autor de los hechos ya se encuentra detenido y está a la espera de pasar a disposición judicial, señalando que tanto Policía como Guardia Civil se encuentran contrastando e investigando lo sucedido para intentar esclarecer todos los detalles de la muerte de esta vecina.
