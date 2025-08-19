Asesina con una escopeta a su cuñado e hiere a su hermana en Arenas del Rey (Granada)

Un hombre ha asesinado hoy a su cuñado y herido a su cuñada con una escopeta de caza en la localidad granadina de Arenas del ... Rey, por causas que aún se desconocen y que están siendo objeto de investigación a cargo de la Guardia Civil.

El autor de los disparos se quitó la vida con la misma escopeta con la que perpetró el crimen, que tuvo lugar en el domicilio de las víctimas. El fallecido, cuñado del agresor, es un hombre de 63 años, según ha informado la Guardia Civil, que está desarrollando la investigación para tratar de determinar todo lo ocurrido, las causas que llevaron al asesino a esta trágica agresión y confirmar también si la muerte por disparo del presunto autor, de 60 años, fue un suicidio.

El incidente ocurrió en la calle Obispo Hurtado del citado municipio granadino tras las llamadas de alerta por los disparos recibidas por el Servicio de Emergencias 112 Andalucía, que movilizó de inmeidato a efectivos del Centro de Emergencias Sanitarias (CES) y la Guardia Civil.

Una vez en el lugar, la Guardia Civil confirmó el fallecimiento de dos varones, mientras que los sanitarios del 061 trasladaron a una mujer herida, de unos 63 años, a la Unidad de Neurotraumatología del Hospital Virgen de las Nieves.

El Ayuntamiento de Arenas del Rey ha decretado tres días de luto oficial y ha mostrado su pesar y respeto, trasladando el pésame a la familia y allegados y acompañándolos en estos momentos difíciles.