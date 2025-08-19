Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Casa en cuyo interior tuvo lugar el crimen en Arenas del Rey (Granada). EFE

Asesina con una escopeta a su cuñado e hiere a su hermana en Arenas del Rey (Granada)

  ·

El autor de los disparos se quita la vida con el mismo arma tras el crimen que investiga ya la Guardia Civil

José Luis Piedra

José Luis Piedra

Sevilla

Martes, 19 de agosto 2025, 20:27

Un hombre ha asesinado hoy a su cuñado y herido a su cuñada con una escopeta de caza en la localidad granadina de Arenas del ... Rey, por causas que aún se desconocen y que están siendo objeto de investigación a cargo de la Guardia Civil.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Apuñalan a un portero de una caseta del Real de la Feria de Málaga: detenido un joven de 18 años
  2. 2 Hallan muerto a un menor junto a una moto en Marbella
  3. 3 El terral eleva a naranja el aviso por calor en Málaga: ¿hasta cuándo durará?
  4. 4 El concierto de Manuel Carrasco pone en evidencia la incapacidad de la Finca de la Caridad para recibir grandes eventos
  5. 5 Decretan el cierre de las dos primeras casetas en el Real de la Feria de Málaga
  6. 6

    «Puede que llegue tarde»: 25 años tras la pista de un SMS
  7. 7 Altercado en el real: un herido grave por un botellazo y tocamientos a varias chicas
  8. 8 Nuevo cierre en la Feria de Málaga: tercera caseta sancionada en apenas 24 horas
  9. 9 Las empresas no guardarán el puesto a los empleados en excedencia a partir de esta fecha
  10. 10 Controlado el incendio declarado en Monte Coronado, en Málaga capital

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Asesina con una escopeta a su cuñado e hiere a su hermana en Arenas del Rey (Granada)

Asesina con una escopeta a su cuñado e hiere a su hermana en Arenas del Rey (Granada)