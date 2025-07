Arrestan a un acusado de abandonar y maltratar a dos caballos en Granada

Sábado, 19 de julio 2025, 11:56 Comenta Compartir

La Guardia Civil ha puesto a disposición judicial a un hombre de 59 años como presunto autor de dos delitos contra los animales, en concreto de abandono y de maltrato animal, por el mantenimiento inadecuado de dos caballos con el consecuente fallecimiento de uno de ellos en una finca agrícola de Dúrcal, en el Valle de Lecrín de Granada.

El pasado 3 de julio, una patrulla de la Guardia Civil de Las Gabias fue requerida con motivo de un aviso en el que alertaban de la existencia de un caballo agonizando en una parcela agrícola de dicho municipio.

Rápidamente, los agentes fueron a verificar la situación del equino que, «lamentablemente, a su llegada ya se encontraba fallecido». El animal tenía una cadena en el cuello mediante la que estaba atado al suelo, lo que le impedía poder moverse con libertad. El otro caballo, que aún continuaba vivo, «estaba suelto por la finca», según los datos facilitados por la Guardia Civil en una nota de prensa este sábado.

Por tales hechos, se dio cuenta de lo acontecido a los agentes especialistas de la Patrulla de Comandancia del Servicio de Protección a la Naturaleza de la Guardia Civil de Granada, que realizó las gestiones pertinentes de aviso al veterinario de la Oficina Comarcal Agraria para «certificar en el lugar de los hechos las potenciales causas de la muerte del caballo».

El animal, acorde a esa valoración 'in situ' previa, «llevaba sin vida más de doce horas aproximadamente, tenía síntomas de desnutrición y deshidratación, así como también una longitud en las pezuñas no acorde a un cuidado adecuado de los cascos del animal». En la finca, además, los agentes no observaron la existencia de agua o comida, ni tampoco de una zona techada para su resguardo.

Asimismo, los guardias civiles del Seprona identificaron a los equinos mediante lectura del microchip y, por ende, al propietario de los mismos, que tras su localización ha sido puesto a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia de Granada como supuesto autor de los delitos de abandono y maltrato animal.