El árbol más grande de Andalucía se muere: su envejecimiento es «imparable»

La encina monumental conocida como 'La Peana' no ha conseguido frenar su deterioro pese al proyecto para tratar de mitigar una grieta de casi cuatro metros de longitud y ocho centímetros de anchura

Europa Press

Sábado, 27 de septiembre 2025, 15:47

La encina monumental conocida como 'La Peana', considerada como el árbol más grande de Andalucía, no ha conseguido frenar su deterioro pese al proyecto puesto ... en marcha hace dos años para tratar de mitigar la grieta de casi cuatro metros de longitud y ocho centímetros de anchura que va desde la base a una de las ramas principales, ya que si bien en un principio se estabilizó, las ultimas revisiones han constatado su crecimiento.

