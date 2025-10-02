Aprobado el proyecto de ley de universidad que consolida su financiación

El Consejo de Gobierno de ayer dio luz verde al proyecto de ley de Universidad con el que se pretende asegurar el carácter público de ... este sistema educativo superior y aumentar también los derechos del alumnado.

La futura ley aspira a consolidar el modelo de financiación de las universidades públicas, además de estabilizar la carrera académica y potenciar la internacionalización y la formación continua.

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, elogió la nueva ley que consideró «útil y moderna», además de resaltar que surge del acuerdo y el diálogo con las propias universidades, sus rectores y el resto de la comunidad educativa y agentes sociales y económicos.

Moreno subrayó también la apuesta por garantizar «el modelo de financiación y que por vez primera se asegure una senda de continuo crecimiento para los recursos destinados a las universidades». Además, resaltó que la norma pretende «atraer talento, impulsar la innovación y reforzar los derechos de los estudiantes».

La norma incorpora novedades destacadas en el avance de derechos de los universitarios como la necesidad de fomentar el acceso a la vivienda y a las residencias de los estudiantes a través de programas de actuación conjunta de las universidades.

Otra novedad del texto es el derecho de los alumnos a acceder a un sistema de bonificación de los precios de las matrículas universitarias, lo que permitirá «blindar la igualdad de oportunidades» en el acceso a la educación superior. Asimismo, incluye la suspensión temporal de estudios, la necesidad de conciliar las actividades académicas con las deportivas y el derecho a la desconexión digital.

Para favorecer la retención del talento y dar estabilidad a la carrera académica del profesorado, el documento incorpora la limitación del uso indebido de la figura de profesor sustituto interino, cuyos contratos tendrán una duración máxima de dos años y se deberán limitar estrictamente a las causas establecidas en la ley, además de someterse a una revisión semestral de la Junta para comprobar que en ningún caso se convierten en plazas estructurales.

La ley aboga por impulsar también la formación continua, con el reconocimiento de títulos propios de las universidades y microcredenciales, con los que el alumnado podrá mejorar sus competencias de manera flexible y más ajustada al mercado laboral.

Además, se busca la promoción de la internacionalización con la creación de una estrategia que atenderá no sólo a los aspectos de movilidad, sino también al fomento de la investigación y la captación del talento. La movilidad internacional de los universitarios contará con programas de ayudas y becas.

También se contempla la exigencia del B2 en la acreditación de un idioma extranjero para un título oficial universitario, requisito que también se establece para el acceso del profesorado a las categorías de ayudante doctor y contratado doctor.

La norma, que será remitida ahora al Parlamento para su tramitación y aprobación, viene a sustituir al actual marco legal, que data de 2013.