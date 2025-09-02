Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El consejero de Industria, Energía y Minas, Jorge Paradela. SUR

Aprobada la Ley de Espacios Productivos para impulsar la inversión y la actividad en estos enclaves

La Junta persigue con esta norma mejorar y modernizar los 2.379 espacios existentes en Andalucía, que albergan a 46.500 empresas y 10.000 autónomos ·

José Luis Piedra

José Luis Piedra

Sevilla

Martes, 2 de septiembre 2025, 21:51

El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy en su reunión tras la vuelta de vacaciones el proyecto de Ley de Espacios Productivos para el Fomento ... de la Industria en Andalucía (LEPA), una norma que busca mejorar la actividad y la inversión en esos enclaves e impulsar su modernización.

