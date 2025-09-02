Aprobada la Ley de Espacios Productivos para impulsar la inversión y la actividad en estos enclaves

El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy en su reunión tras la vuelta de vacaciones el proyecto de Ley de Espacios Productivos para el Fomento ... de la Industria en Andalucía (LEPA), una norma que busca mejorar la actividad y la inversión en esos enclaves e impulsar su modernización.

El consejero de Industria, Energía y Minas, Jorge Paradela, presentó la nueva ley y resaltó que «pretende contribuir a mejorar los polígonos industriales de la comunidad tanto en infraestructuras como en servicios, y facilitar la implantación de industria para crear actividad y empleo».

«La norma pretende acabar con la visión extendida de que los polígonos, en una gran mayoría, no se adecuan a las necesidades actuales del sector industrial y que adolecen de instrumentos regulatorios, de planificación o de gestión para abordar su modernización y mantenimiento», expuso el consejero, que añadió que «la ley aborda mediante un enfoque integral la gestión y futuro de estos espacios».

El proyecto de ley, que ahora inicia su tramitación parlamentaria, sitúa por primera vez a los espacios productivos en el mayor rango normativo. Andalucía se contabilizan 2.379 espacios productivos repartidos en más de 540 municipios andaluces que albergan a 46.500 empresas y 10.000 autónomos, el 16% del tejido empresarial andaluz y el 22% de los trabajadores, según los datos del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA).

Se estima que suponen un 40% de los polígonos a nivel nacional. La futura ley no se limita a la mejora de los polígonos, sino que busca llenarlos de industria,, dijo el consejero, que destacó una de las medidas clave como es la creación del 'Espacio Industrial Protegido', una figura que busca preservar los espacios de alto valor industrial y de elevado impacto económico y social para el territorio donde se ubican y que se beneficiarán de una tramitación administrativa preferente para la implantación de actividades industriales.

La Junta pone de relieve que esta consideración conllevará ventajas como la agilidad en la tramitación de permisos, la preferencia para la asignación a la Unidad Aceleradora de Proyectos de la Junta de Andalucía (UAP) o el acceso a incentivos específicos.

El texto incluye, además, nuevas figuras para reforzar la atracción de inversiones como los 'Proyectos Tractores de la Industria' -aquellos que generan «un relevante efecto arrastre para la economía local»-, e instrumentos para promover la planificación y el impulso de la mejora de los espacios como los planes directores; las oficinas locales de Espacios Productivos o el Gabinete Técnico de Espacios Productivos de Andalucía; los planes específicos de actuación o el régimen de incentivos. Igualmente, para mejorar el conocimiento de la oferta de espacios productivos se reforzará la información que ya proporciona el IECA a través de un catálogo.